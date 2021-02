Mario Balotelli chiede la squalifica di Alda D’Eusanio: “Fuori da qualsiasi show”

Mario Balotelli si è scagliato contro Alda D’Eusanio al Grande Fratello Vip, che ha utilizzato alcuni termini razzisti, chiedendo la squalifica non solo dal reality show condotto da Alfonso Signorini ma anche da tutti i programmi presenti nel palinsesto del piccolo schermo.

Mario Balotelli, nonostante non faccia parte del cast della quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini, può essere considerato tranquillamente uno dei protagonisti di quest’anno visto che quando suo fratello Enock era nella casa è stato più volte ospite del programma, sia in presenza fisica che in collegamento.

Per questo motivo, proprio grazie a suo fratello che gli ha girato il tutto, non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo dissenso nel vedere la nuova concorrente Alda D’Eusanio pronunciare alcuni termini razzisti. Termini che, come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, hanno determinato la squalifica di Fausto Leali, che aveva utilizzato la stessa espressione proprio nei confronti di Enock.

La frase della giornalista non è passato inosservata agli occhi del popolo della rete, che ha prontamente chiesto la sua squalifica dalla casa, nonostante non sia entrata nel programma nemmeno da una settimana, e il calciatore non poteva che unirsi a questo appello, mostrando tutta la sua indignazione per quanto accaduto.

Mario Balotelli ha chiesto la squalifica di Alda D’Eusanio non solo dal programma, ma da tutto il piccolo schermo degli italiani.

GF Vip, Mario Balotelli una furia: “Perché non ci arrivate ancora?”

Mario Balotelli, come anticipato, oltre a richiedere la squalifica di Alda D’Eusanio, si è chiesto anche come mai utilizzare termini del genere possa essere considerato un gesto meno grave di una bestemmia. Considerato che molti concorrenti, durante il corso della storia del programma, sono stati immediatamente espulsi dopo aver bestemmiato.

“Mio fratello mi ha fatto notare queste dichiarazioni rilasciate da Alda D’Eusanio all’interno della casa e ora dopo aver visto questo video la mia domanda sorge spontanea” ha esordito Balotelli contro Alda D’Eusanio, che è finita nei guai anche con Walter Zenga. “Ma perché esistono questo tipo di persone? Perché continuano a ridere di questa battuta? Perché queste cose non sono ancora punibili con sanzioni a vita e perché cavolo questa espressione non è più grave di una bestemmia ?” ha chiesto in maniera retorica il calciatore.

“Io mi chiedo come mai non ci arrivate ancora a capire la gravità di questa parola” ha poi concluso con la sua richiesta, chiedendo che Alda, o chi come lei abbia utilizzato tali termini, non faccia più parte del mondo dello spettacolo: “Chiedo che venga fatta fuori da qualsiasi programma a vita“ ha terminato il suo sfogo, ma almeno per il momento la produzione non si è ancora sbilanciata in tal proposito e non si sa se Alfa verrà effettivamente squalificata o meno per l’espressione utilizzata.

Alda D’Eusanio verrà squalificata al Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere la diretta di questa sera, con Alfonso Signorini, per scoprire quale destino toccherà alla giornalista.