Walter Zenga diffida Alda D’Eusanio? Lui: “Si prenderà le sue responsabilità”

Walter Zenga a Live Non è la d’Urso non ha apprezzato le parole che Alda D’Eusanio ha usato sul suo conto al Grande Fratello Vip con suo figlio Andrea, ammettendo che si prenderà tutte le conseguenze del caso.

Walter Zenga, dopo aver rotto il silenzio per la prima volta al GF Vip, è tornato sul piccolo schermo degli italiani per raccontare la sua versione della storia in merito al suo rapporto con figli. Negli studi di Live Non è la d’Urso, il campione, tra una parola e l’altra sui suoi figli, smentendo o confermando alcune loro dichiarazioni, ci ha tenuto a replicare anche a quanto affermato da Alda D’Eusanio nella casa più spiata d’Italia. Che cosa ha rivelato Alda?

La D’Eusanio ha dichiarato che secondo il suo modesto parere l’incontro con Andrea Zenga in diretta è stata fatto da parte dello sportivo con l’unico scopo di ripulire la sua immagine a causa dei numerosi insulti ricevuti suoi social e che per il suo compagno di viaggio la migliore cosa è stata non averlo come padre.

Walter non ha apprezzato queste parole rivelando negli studi di Barbara d’Urso che, oltre a non corrispondere alla realtà dei fatti, Alda D’Eusanio si prenderà tutte le responsabilità del caso. Scegliendo di agire, molto probabilmente, per vie legali, ma attenzioni perché i colpi di scena non finiscono di certo qui.

Walter Zenga a Live #noneladurso smentisce le parole del figlio Nicolò, non è vero niente? #noneladurso pic.twitter.com/jCYLE0wqsn — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 31, 2021

Live Non è la d’Urso, Walter Zenga: “Roberta Termali mi ha scritto”

Walter Zenga NERO a Live #noneladurso, contro le parole dette da Alda al #GFVip! pic.twitter.com/NzC8Mz5dB9 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 31, 2021

A Live Non è la d’Urso, Walter Zenga poco prima di sottoporsi alle 5 terribili sfere del programma, ha rivelato a tu per tu con Barbara di aver ricevuto nelle scorse ore un messaggio da parte della sua ex moglie Roberta Termali in cui gli chiedeva di potersi vedere per poter parlare a quattro occhi di quello che sta accadendo con i loro figli.

Il calciatore ha ammesso di non aver risposto al messaggio in quanto per lui non ha assolutamente senso cercare un chiarimento oggi, dopo ben 20 anni. Barbara però, che ha commentato il crollo di Andrea Zenga al Grande Fratello Vip, lo ha invitato a rispondere all’ex volto della tv italiana. In quanto un loro ipotetico incontro potrebbe essere una buona occasione per risolvere le incomprensioni con i loro figli, ma lui non ne ha voluto sapere, mantenendo il suo punto di vista in questa delicata situazione.

“Come mai questi problemi non sono saltati fuori prima?”

Walter Zenga sulle critiche mosse dai figli Andrea (al #GFVip) e Nicolò #noneladurso pic.twitter.com/xoHIqACGjW — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 31, 2021

Walter sembrerebbe non aver chiuso le porte ad Andrea Zenga, replicando a chi lo accusa di aver accettato un confronto con lui soltanto per avere una maggiore visibilità che delle telecamere non rientrano affatto nei suoi interessi.