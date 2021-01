Alda D’Eusanio rischia la squalifica al Grande Fratello Vip: la parola usata dalla conduttrice scatena la rabbia di Enock e Stefano Bettarini.

Alda d’Eusanio rischia di essere squalificata dal Grande Fratello Vip poche ore dopo l’inizio della sua avventura. Durante la cena del sabato sera che gli autori hanno concesso ai concorrenti, la conduttrice ha utilizzato un termine che, all’inizio della quinta edizione del reality show è costato la squalifica a Fausto Leali.

Mentre erano seduti a tavola, tutti gli inquilini stavano scherzando e la D’Eusanio ha utilizzato il termine neg*o scatenando la reazione non solo degli inquilini in casa come Giulia Salemi che ha esortato tutti ad andare avanti prima di eventuali fraintendimenti e poi degli ex gieffini come Enock e Stefano Bettarini.

Alda D’Eusanio rischia la squalifica al Grande Fratello Vip: il duro attacco di Enock e Stefano Bettarini

“Perché tu vedi un ne**o da queste parti?“, ha detto Alda D’Eusanio mentre tutti i concorrenti erano a tavola. Sulla casa del Grande Fratello Vip è calato il gelo e, memori della squalifica inflitta a Fausto Leali per l’utilizzo dello stesso termine, i vipponi hanno prontamente cambiato argomento.

“E adesso andiamo avanti ragazzi”, ha detto Zorzi. Su Twitter, il video del momento in questione è diventato immediatamente virale con Enock, il fratello di Mario Balotelli, che si è scagliato contro la conduttrice.

“Questo non è un errore, ma molto di più. Ancora una volta nel contesto di Grande Fratello Vip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso. Voglio proprio vedere se anche questa volta non lo ‘noterà’ nessuno.. Fate girare questo video…”, ha cinguettato.



Che schifo 🤦🏾‍♂️ questo non è un errore, ma molto di più . ancora una volta nel contesto di #GFvip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso. Voglio proprio vedere se anche questa volta non lo “noterà” nessuno..

Fate girare questo video…. https://t.co/fQ5zwDn8rS — enock barwuah (@barwuahenock1) January 30, 2021

Anche Stefano Bettarini squalificato a sua volta, su Instagram, ha pubblicato il video del momento, per poi esprimere la propria opinione a riguardo.

La posizione di Bettarini, come vedete dal video qui in alto, è durissima. Cosa accadrà, dunque, alla D’Eusanio? L’argomento dovrebbe essere affrontato nel corso della puntata del Grande Fratello Vip in onda domani sera.