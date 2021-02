Elisabetta Gregoraci tranquillizza Giulia Salemi: la confessione in diretta

Elisabetta Gregoraci ha tranquillizzato Giulia Salemi durante la diretta del Grande Fratello Vip sul suo rapporto con Pierpaolo Pretelli, visto ciò che è successo durante il loro incontro settimana scorsa.

Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del GF Vip e sì, nonostante abbia abbandonato la casa più spiata d’Italia settimane fa, il suo nome resta ancora forte ed è l’unica concorrente ad essere uscita a far parlare ancora di sé e quasi durante ogni diretta non manca uno spazio a lei dedicato.

Anche questa sera, infatti, quando si è parlato di Giulia e Pierpaolo, a cui ha mandato una frecciata negli studi di Verissimo, Alfonso Signorini ha chiesto il suo intervento. In quanto settimana scorsa, quando l’ex velino moro ha raggiunto lo studio per scoprire se fosse stato scelto o meno dal pubblico per essere il primo finalista uomo, il padrone di casa li ha fatti incontrare chiedendo loro se avessero fatto una volta terminato il programma quella cena di cui tanto hanno parlato.

Lui ha risposto subito di sì, mentre lei ha detto che si sarebbero dovuti prima sentire e poi nel caso avrebbero valutato il da farsi. La risposta di lui ha infastidito Giulia Salemi, che durante il corso di questi giorni non gliele ha di certo mandate a dire, tant’è che hanno discusso. Per questo motivo, durante il corso di questa diretta, Elisabetta Gregoraci ha fatto una confessione in diretta tranquillizzando la bella modella persiana su quello che è il suo rapporto con Pierpaolo Preteli.

Pierpaolo: alla cena con Elisabetta Gregoraci ci sarà anche Giulia Salemi

L’incontro tra Pierpaolo ed Elisabetta ha fatto vacillare (e non poco) il neonato rapporto con Giulia… #GFVIP pic.twitter.com/gj1onuyUoR — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 1, 2021

Elisabetta Gregoraci ha tranquillizzato Giulia Salemi, affermando che lei non ha alcuna intenzione di intromettersi nel loro rapporto e che sicuramente faranno la cena di cui si è parlato in questi giorni, ma che vuole che ne prenda parte anche a lei. “Andiamo tutti quanti insieme, non ti preoccupare” ha rassicurato la conduttrice, mentre Giulia non ha potuto fare a meno di nascondere una certa gelosia nei suoi confronti.

Come risaputo, infatti, Pierpaolo Pretelli prima di approcciarsi a Giulia aveva manifestato di avere un interesse nei confronti di Elisabetta, tant’è che sono diventati gli amici speciali per eccellenza di questa edizione, ma ora quel capitolo è terminato e lui è pronto a dedicarsi interamente alla sua storia con Giulia. Lei, infatti, può dormire sogni tranquilli perché lui ha occhi soltanto per lei e la Gregoraci, che ha fatto una confessione dolorosa a Verissimo, non ha mai avuto un’interesse di alcun tipo nei suoi confronti.

Basteranno le parole di Elisabetta a far tornare il sereno? Di certo la “famosa” cena si è decisamente allargata… 😏 #GFVIP pic.twitter.com/PNKyYk6Vjh — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 1, 2021

Elisabetta Gregoraci dopo il Grande Fratello Vip ha dichiarato di essere single e felice così, nonostante secondo alcuni gossip lei sarebbe segretamente fidanzata, ma realtà sembra essere completamente diversa da quello che hanno insinuato i media.