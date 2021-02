Nello Sorrentino, il fidanzato di Carlotta Dell’Isola, arriva al Grande Fratello Vip per una sorpresa d’amore alla fidanzata.

Nello Sorrentino, il fidanzato di Carlotta Dell’Isola, arriva al Grande Fratello Vip per fare una sorpresa alla fidanzata Carlotta Dell’Isola che, da quando è entrata nella casa più famosa d’Italia, ha più volte parlato del suo desiderio di sposarsi. Dopo aver superato la prova Temptation Island ed essere tornati insieme, Carlotta e Nello sono sempre più innamorati.

In attesa di capire se riuscirà a coronare il suo sogno d’amore con Nello, Carlotta si sta godendo l’avventura nella casa. Dell’amore con la Dell’Isola, Nello ha parlato recentemente in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine confermando l’intenzione di sposarla.

Nello Sorrentino, fidanzato Carlotta dell’Isola: “Le chiederò di sposarmi”

Nello Sorrentino è pronto a sposare Carlotta Dell’Isola. A dichiararlo è stato proprio Nello a Uomini e Donne Magazine.

“Quando Carlotta tornerà a casa ho intenzione di chiederle subito di sposarmi. Dopo Temptation ci siamo fortificati come coppia e non c’è più motivo di attendere. Quel’esperienza mi ha permesso di raggiungere nuove consapevolezze, aiutandomi a capire in cosa stessimo sbagliando. Ho sempre saputo di essere innamorato di lei, ma non capivo perché non volessi sposarmi […] Il programma ci ha permesso finalmente di voltare pagina e di avviare la nostra relazione”, ha ammesso Nello che sta seguendo l’avventura della fidanzata attraverso i teleschermi.

Nello ha anche parlato dell’esperienza di Carlotta al Grande Fratello Vip commentando l’atteggiamento della fidanzata che, alcuni telespettatori, considerano troppo pacato rispetto a quello sfoggiato nel villaggio di Temptation Island.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da N.S🔥🔥 (@nellosorrentino1988)

“La vedo molto calma nonostante di solito sia più fumanti. Mi fa piacere vedere che ha fatto amicizia con tutti. La vedo serena e questo è l’importante. Sicuramente a Temptation Island vivevamo un percorso diverso, dove eravamo messi alla prova come coppia e la presenza di altre donne e uomini inevitabilmente ci creava nervosismi. Adesso Carlotta sta facendo un percorso singolo e sta tirando fuori il suo lato più pacifico. Vivere tutto il giorno con persone con cui non si ha confidenza non è facile”, ha spiegato Nello. Carlotta tirerà presto fuori anche la parte più ribelle del suo carattere?

Nello arriva così nella casa del Grande Fratello Vip. “Sei bellissima, sai quanto ti amo e sai quanto ti stimo. Sto qui, davanti a tutti e davanti ad Alfonso, ti chiedo se vuoi sposarmi”, afferma Nello a cui Carlotta risponde urlando un sì grandissimo.