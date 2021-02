Fariba Tehrani, mamma Giulia Salemi: incontro al Gf Vip e dedica social

Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, incontra la figlia al Grande Fratello Vip e le dedica delle bellissime parole sui social.

Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, dopo essere rimasta lontana dalle dinamiche del Grande Fratello Vip da quando la figlia ha varcato la famosa porta rossa della casa di Cinecittà, questa sera, ha deciso di fare un’eccezione incontrando la figlia per farle una sorpresa.

Dopo aver incontrato il padre che le ha dimostrato tutto il suo amore, Giulia è stata felice anche di rivedere mamma Fariba di cui ha parlato spesso nella casa del Grande Fratello Vio raccontando le sue divertenti avventura. Prima d’incontrare Giulia, mamma Fariba si è lasciata andare ad una bellissima dedica per la figlia.

Fariba Tehrani, mamma Giulia Salemi: la dedica per la figlia conquista tutti

Tra Fariba Tehrani e Giulia Salemi c’è un legame molto solido e profondo. Mamma e figlia hanno condiviso anche l’avventura a Pechino Express e, durante la prima esperienza di Giulia nella casa del Grande Fratello Vip, mamma Fariba è stata molto presente. Stavolta, invece, sta osservando da lontano la figlia che, nella casa più famosa d’Italia, sta vivendo la sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli.

Prima di incontrarla, dopo mese, davanti alle telecamere del GF Vip, mamma Fariba si è lasciata andare ad una dedica per la sua “bambina”. Pubblicando una foto di Giulia, le ha dedicato la canzone di Jovanotti “A te”. Una dichiarazione d’amore vera e propria quella di Fariba, letteralmente innamorata della sua bambina che spera di riabbracciate quando il Grande Fratello Finira.

Prima dell’incontro con Giulia, poi, mamma Fariba ha pubblicato la foto che vedete all’inizio dell’articolo in cui si scambiano un bacio pieno d’amore. Un rapporto speciale quello che c’è tra mamma e figlia come ha più volte sottolineato l’influencer.

“Giulia ha 27 anni e se per certe cose è cresciuta e maturata in fretta, per altri versi è ancora un’adolescente che vive di istinto e il suo cuore prevale sulla ragione. Non so se possiamo parlare di innamoramento, ma la vedo felice e spensierata“, ha raccontato Fariba in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi. Mamma Fariba ha così scritto una lettera a Giulia che l’ha commossa tantissimo.

“Vita mia, ti ho vista entrare nella casa forte e decisa. Sei stata vicina a tutti nei loro momenti di debolezza. Hai dato cuore e amore e ti aspettavi altrettanto. Hai sofferto perchè non sempre sei stata ricambiata. Non permettere che niente e nessuno possa destabilizzarti nella vita, figuriamoci in un gioco. Viviti giorno per giorno questa meravigliosa esperienza che, nele bene e nel male, ti farà diventare più forte”, ha scritto mamma Fariba che ha poi riabbracciato Giulia e conosciuto anche Pierpaolo.

“All’inizio non mi piacevi, poi piano piano hai decifrato il lucchetto del mio cuore”, ha detto mamma Fariba.