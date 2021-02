Nicolò Zenga, fratello Andrea: commovente incontro al GF Vip

Nicolò Zenga, il fratello di Andrea, sbarca al Grande Fratello Vip e regala una sorpresa commovente dopo l’incontro con il padre Walter.

Commovente incontro tra Andrea e Nicolò Zenga, i figli di Walter Zenga e Roberta Termali. Dopo aver incontrato il padre, Andrea ha potuto rivedere dopo diverse settimane il fratello Nicolò a cui è estremamente legato come ha sottolineato dopo l’incontro con il padre a cui aveva chiesto di mettersi in contatto con lui.

Sorridente e felice di poter rivedere il fratello Andrea, Nicolò Zenga, durante il collegamento con Alfonso Signorini, ha dichiarato di essere stato comunque felice di aver visto il padre nella casa del Grande Fratello Vip per un chiarimento con Andrea. I due fratelli, poi, hanno potuto parlarsi guardandosi negli occhi dopo settimane.

Nicolò Zenga, fratello Andrea: il web in delirio per i fratelli Zenga

Dopo l’incontro con il padre Walter, Andrea Zenga, tra le lacrime, aveva parlato dell’immenso amore che prova nei confronti del fratello.

“Mi sono sentito sminuito in quello che provo. Era un mio desiderio, una cosa che ti chiedo… Sai quanto ha sofferto Nicolò, non va bene. Perché se fosse stato mio fratello in questo programma sarebbe andato da lui. Non vorrei pensare male, però… Come fai a non pensare male. È vero che siamo due persone diverse, ma comunque abbiamo affrontato insieme questa cosa. Perché devi venire da me che sono in televisione, e lui? Perché lui no e vieni da me in un programma televisivo. Noi siamo una cosa sola”.



A rassicurare Andrea è stato proprio Nicolò che ha accettato di entrare nella casa per poter parlare e dimostrare tutto il suo amore al fratello.

“Ho pensato a tante cose da dirti, ma credo che ti voglio bene sia la cosa più importante. Sono così orgoglioso e fiero di te. Vederti così, come sei stato gli ultimi giorni, mi ha fatto stare male. Tu sei qui per divertirti e stare sereno. Non devi preoccuparti di me e di mamma, siamo fieri di te e tutti parlano di te”, dice Nicolò non nascondendo l’emozione.

“Ti ho pensato tanto in questi giorni. Non trovo giusto che venga prima io perchè sono in un programma televisivo. Hai sofferto tanto e mi ha sempre protetto“, risponde Andrea.

“Come hai detto, noi siamo una cosa sola. E’ come se io fossi qui dentro con te e vivessi le tue stesse emozioni”, dice Nicolò che, sull’incontro tra il padre Walter e Andrea, ha aggiunto – “Ho apprezzato che sia venuto qua, ma, forse, speravo in un atteggiamento diverso”, ammette Nicolò.