Per rafforzare il legame con tuo figlio ci sono alcune frasi che gli dovresti dire ogni giorno: scopri quali sono e perché è importante pronunciarle.

Per creare uno stretto legame genitori-figli ci sono alcune frasi che gli adulti dovrebbero pronunciare ai loro piccoli ogni giorno.

Questo infatti serve a far aumentare l’autostima dei piccoli, che è fondamentale per una crescita sana e per il loro sviluppo psico-fisico.

Se i bambini crescono in un clima di rispetto e si sentono amati accrescono la loro considerazione di se stessi e diventano adulti consapevoli ed equilibrati. Scopriamo allora quali sono le frasi che dovremmo pronunciare a nostro figlio ogni giorno.

Ecco le frasi da dire a nostro figlio ogni giorno

È grazie all’educazione dei genitori che i figli crescono sereni e sani. I bambini infatti non sono bambolotti ma piccole persone con i loro sentimenti, carattere e modo di pensare. Gli adulti quindi non devono mai commettere l’errore di credere che essendo piccoli non abbiano una loro personalità.

I bambini per crescere adulti sani ed equilibrati pertanto dovranno essere educati sin da piccoli in clima sereno e di amore. Di sicuro rafforzare il legame genitori-figli è un ottimo passo per arrivare all’obiettivo.

Ora invece andiamo a scoprire quali sono le frasi che dovremmo pronunciare spesso ai nostri figli.

1) Non importa se hai sbagliato: riprovaci! Questo insegna ai bambini a non arrendersi al primo ostacolo. Può capitare a tutti di sbagliare, genitori compresi, ma quello che importa è rialzarsi e tornare a riprovarci.

2) Grazie. La riconoscenza è fondamentale nella vita e dovranno essere i genitori a insegnarla. Come? Semplicemente abituandoli alla parola: grazie. Se diamo il buon esempio anche nostro figlio imparerà presto a dirlo e ad essere riconoscente.

3) Perdono. Può capitare a tutti di compiere un atto che non si dovrebbe fare. Dimenticare qualcosa di importante, perdere la pazienza, non raggiungere l’aspettativa e via dicendo. Dopo aver fatto capire a nostro figlio che ha sbagliato a compiere un’azione dovremo anche insegnargli che lo perdoniamo nonostante tutto, in questo modo lui stesso imparerà a perdonare gli altri quando sarà necessario.

4) Chiedere scusa. Ammettere di aver sbagliato è un atto fondamentale. Questo dimostrerà a vostro figlio che siete umani e come tale potete fallire. Chiedere scusa quando si sbaglia è quindi un ottimo passo per ammettere l’errore e andare avanti.

5) Ti voglio bene, ti amo. È importante ribadirlo, questo perché rafforzerà il vostro legame con loro e aumenterà la loro autostima. Sentirsi amati è il primo passo verso un’adeguata stima di se stessi.

6) Mi sei mancato. Dopo essere stati lontani magari per una giornata dite a vostro figlio che nonostante la lontananza lo avete pensato e vi è mancato. Questo gli permetterà di sapere che anche se non trascorrete tutta la giornata insieme è sempre al centro dei vostri pensieri.

7) Sono orgoglioso di te. Questa frase li renderà sicuri di loro stessi. Quando svolgono bene un compito, si impegnano in qualcosa o si comportano bene ribadite che provate orgoglio per essere la loro mamma o il loro papà.

8) Ti sto ascoltando. Non solo a parole naturalmente ma anche nei fatti dovremo prestare attenzione a quello che ci dicono i nostri figli questo perché oltre a poterli conoscere meglio infonderemo in loro sicurezza e autostima. Si sentiranno importanti al contrario se li ascoltiamo in maniera distratta svilupperanno un legame poco sicuro con noi genitori che di conseguenza si ripercuoterà anche sulla loro autostima.

9) Questa è una tua responsabilità. Per responsabilizzare i nostri figli dovremo essere noi a offrirgli gli strumenti giusti per farlo. Oltre a dargli fiducia, perché li riteniamo capaci, dovremo fargli capire che ad ogni loro azione corrisponde una conseguenza. Questo li aiuterà nel loro processo di crescita.

Il compito dei genitori è quindi fondamentale per far crescere bambini che un domani saranno adulti sani ed equilibrati.