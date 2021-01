Marzia Gregoraci, sorella Elisabetta: “Ti aspetto a braccia aperte”

By

Marzia Gregoraci, la sorella di Elisabetta e sua prima fan, scrive un bellissimo messaggio dopo per l’abbandono al Grande Fratello Vip.

Marzia Gregoraci è la sorella minore di Elisabetta. Legatissima alla conduttrice, Marzia è la sua prima fan e, durante l’avventura di Elisabetta nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ha seguito costantemente tutte le sue giornate attraverso la tv ed ora è pronta a riaccoglierla a casa a braccia aperte.

Ma chi è Marzia Gregoraci? Quanti anni ha? E’ sposata? Andiamo a scoprire tutto.

Chi è Marzia Gregoraci, la sorella di Elisabetta

Classe 1982, Marzia, come la sorella elisabetta, è originaria di Soverato, Calabria. Fisicamente ricorda molto l’ex moglie di Flavio Briatore. Il fisico è longilineo come quello di Elisabetta così come i lunghi capelli lisci e scuri.

E’ sposata con Antonio Scaramuzzino da cui ha avuto due figli: Gabriel e Ginevra.Vive a Roma e non ama stare al centro dell’attenzione avendo scelto una strada diversa dal mondo dello spettacolo che, invece, è stato scelto da Elisabetta.

Sui social, tuttavia, è molto presente e condivide spesso foto non solo della sua famiglia, ma anche della sorella Elisabetta e del nipote Nathan che definisce il suo primo amore.

“Buon Compleanno piccolo grande ometto della mia vita!❤️Sono già passati 10 anni da quel giorno che sei nato e hai stravolto le nostre vite! La tua zia ti ama tanto e sarà sempre vicino a te ogni volta che ne avrai bisogno!❤️sei il mio amore grande”, ha scritto lo scorso 18 marzo in occasione del compleanno di Nathan.

Dopo la decisione di Elisabetta Gregoraci di abbandonare il Grande Fratello Vip 2020, domanda che è stata fatta a tutti i concorrenti in casa dal 14 settembre, scegliendo così di non restare fino a marzo e di tornare a casa per le feste, Marzia, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video con il seguente messaggio:

“Delle emozioni uniche che solo tu hai saputo darci! Ti Aspettiamo a braccia aperte e con il cuore pieno di gioia!!!❤️❤️❤️❤️Ti Amiamooooo”. Bellissime e sempre più unite, Elisabetta e Marzia hanno poi raccontato il loro legame a Verissimo nella puntata trasmessa il 30 gennaio.