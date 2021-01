Uomini e Donne anticipazioni 29 gennaio, Davide in lacrime: c’entra Beatrice

Uomini e Donne oggi 29 gennaio porterà in scena qualcosa di totalmente inaspettato: Beatrice Buonocore riuscirà a far piangere Davide Donadei durante il corso della loro esterna. Come reagirà Chiara Rabbi? Ma non solo, oggi ci sarà anche un nuovo confronto tra Riccardo e Roberta.

Pronti per l’ultima puntata, di questa settimana eh, di Uomini e Donne? Dopo aver dato ampio spazio ai protagonisti del Trono Over, oggi si cambia e si punta dritti al Trono Classico e quale miglior modo di iniziare se non con il percorso di Davide Donadei?

Davide, che ha fatto la sua scelta di recente, oggi avrà una forte discussione con Chiara Rabbi. Lui accuserà ancora una volta la sua corteggiatrice di non avere reazioni se non a comando, mentre lei si giustificherà affermando di essere totalmente sincera nei suoi confronti ed è dispiaciuta che venga percepita da lui come costruita. I toni tra i due non sono di certo sereni e in studio non fanno altro che peggiorare, il motivo? Chiara ha scoperto che Davide e Beatrice hanno trascorso un’intera giornata insieme. Il tronista però la rassicurerà, affermando che lo stesso farà con lei ed in effetti mantiene la parola e poco dopo registrerà un’esterna durata un giorno in sua compagnia.

Con Beatrice le cose sembrano andare più che bene, tant’è che lei gli fa una vera e propria dichiarazione d’amore e, attraverso i fantastici sistemi tecnologici dati dalla produzione, in video chiamata gli presenta sua nonna. Un passo decisamente importante, che il bel tronista apprezzerà e non poco tant’è che in esterna scoppierà in lacrime.

In studio la situazione non sembra essere poi così diversa, in quanto tutti, nel vedere quanto di bello hanno costruito in esterna, si emozioneranno nel vederli insieme. Chi non si emozionerà, non c”è manco bisogno di dirlo, è Chiara, convinta di non essere la scelta.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Riccardo e Roberta ai ferri corti

Le anticipazioni di Uomini e Donne oggi proseguono all’insegna degli scontri, perché dopo lo spazio dedicato a Davide Donadei, si passa di nuovo al Trono Over che dopo la prova della pillola di Gemma Galgani, darà spazio al travagliato rapporto tra Riccardo e Roberta.

L’arrivo di Ida Platano in studio, con il successivo confronto con il Guarnieri, non andato neanche a buon fine visto che lui si è rifiutato di salutarla, ha creato non pochi scompigli all’interno della coppia. Roberta vuole maggiori chiarimenti da parte di Riccardo, ma quest’ultimo appare piuttosto infastidito e di tornare a parlare di Ida, seppur nella sfera privata e lontano dalle telecamere, non ne vuole proprio sapere. Questo suo atteggiamento, in maniera inevitabile, allontanerà Roberta da lui e per la coppia sembra ormai essere arrivato il momento di dirsi addio, visto che anche questa ennesima volta le cose per loro non hanno funzionato.

Riccardo ci ha aveva provato più e più volte in passato con Ida, che di recente ha rotto il silenzio dopo la puntata, ma purtroppo le minestre riscaldate non sembrano funzionare mai. Tant’è che nemmeno questa nuova frequentazione con Roberta, in quanto ci avevano provato anche in passato a costruire qualcosa di solido, non sembrerebbe aver dato i suoi frutti. Tant’è che i due appaiono davvero incompatibili e per niente propensi a voler trovare un punto di incontro che li permetta di potersi avvicinare e abbattere tutte le differenze e le incomprensioni che si sono venute a creare.

Una torta speciale per Gemma, il chiarimento con Maurizio e una lettera inaspettata: ecco cos’è successo nella puntata di oggi, guardate qui 😎👇 #UominieDonne https://t.co/ByPwwAXPz4 — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 28, 2021

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 29 gennaio, come al solito, tengono con il fiato sospeso il pubblico del piccolo schermo. In quanto anche questa volta in studio ne vedremo davvero delle belle.