Sposati nel 2016, la conduttrice Andrea Delogu e l’attore Francesco Montanari sembrerebbero arrivati al capolinea della loro splendida storia d’amore. Leggiamo insieme qualche dettaglio in più.

Andrea Delogu e Francesco Montanari sono convolati a nozze nel lontano maggio 2016. Lei da sempre innamorata di lui, ricorda perfettamente di aver avuto una cotta per lui fin dal primo momento in cui lo ha visto.

Dopo anni d’amore la coppia aveva deciso di dirsi quel fatidico sì e lo hanno al Comune di Roma, città in cui vivono. Andrea aveva un bellissimo outfit in versione rock. Dopo un mese le vere nozze, in una chiesa sconsacrata della Capitale, con quel “Ti amo urlato fortissimo” e la canzone “T’appartengo” di Ambra Angiolini dedicata da Andrea al marito. Un grande amore quello della coppia.

Eppure, come tutte le grandi storie d’amore il matrimonio non è stato certamente facile, con molti alti e bassi ed un continuo lasciarsi e riprendersi fino ad oggi. Oggi sembrerebbe che il matrimonio sia ufficialmente finito e lo dimostrano i fatti. Vediamo insieme qualcosa in più su una delle coppie più belle e amate della televisione italiana.

Andrea Delogu cambia casa: va a vivere sola

Da qualche ora non si parla d’altro che di Andrea Delogu e Francesco Montanari. Seppur non sia arrivata alcuna dichiarazione ufficiale da parte di entrambi sembra sia molto probabile la rottura. La crisi matrimoniale sarebbe, secondo alcune indiscrezioni, molto seria. Talmente tanto che la conduttrice avrebbe lasciato la casa in condivisione con il marito e avrebbe preso in affitto un nuovo appartamento.

Le indiscrezioni, rilasciate dal settimanale Chi, sembrerebbero confermare il trasferimento della Delogu: “Ora si sarebbe trasferita in una nuova casa, da sola – si legge sul sito del settimanale Oggi – Amore al capolinea, dunque. L’appartamente si troverebbe comunque nella Capitale, in quanto Andrea sarebbe stata avvistata in un parrucchiere a Roma.

La notizia della rottura e della crisi matrimoniale ha travolto i fan come un fulmine a ciel sereno, difatti nessuno mai e poi mai avrebbe potuto ipotizzare che il matrimonio di una delle coppie più belle della TV potesse avere qualcosa che non andasse.

Certo, in passato c’erano stati degli episodi di alti e bassi e la stessa Andrea aveva dichiarato ai microfoni di un noto programma televisivo, la sua convinzione circa il tradimento del marito. Inoltre, secondo altre dichiarazioni della stessa conduttrice, Francesco l’avrebbe lasciata due volte nel corso del matrimonio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Montanari (@francesco_montanari_official)

In particolare sull’argomento nel 2018 Andrea aveva confessato a Paola Perego, a Non disturbare su Rai 1, di essere stata lasciata due volte dal marito e di aver salvato il matrimonio grazie allo psicologo: “Da quando io e lui andiamo in analisi le litigate sono a zero”, aveva detto. “Francesco mi ha lasciata due volte e quando abbiamo ricominciato, memore di tutto il dolore che avevo provato per lui, perché avevo deciso che era lui l’uomo della mia vita, gli ho detto ‘ok, torniamo insieme ma tu vai in analisi, perché io non voglio vivere con un uomo che un giorno è un malato, un giorno è un assassino, un giorno è l’uomo più felice del mondo’… perché questa poi è la vita con un attore”.