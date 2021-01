Andrea Delogu, la moglie di Francesco Montanari, ricorda l’inizio del loro amore: “Ero cotta di lui ma facevo la superiore e ha funzionato”.

Andrea Delogu è la moglie di Francesco Montanari. Sposati dal 2016, formano una delle coppie più belle e amate del mondo dello spettacolo. Lui attore, lei attrice, conduttrice televisiva e radiofonica e scrittrice, condividono la passione per l’arte e sono uniti da un amore grande e importante che non è nato da un colpo di fulmine, soprattutto da parte di lei.

“L’ho conosciuta per la prima volta in un locale a Roma, al Testaccio, grazie a un amico comune. Non è stato per lei il classico colpo di fulmine, credevo di non piacerle. Poi, però, abbiamo ballato tantissimo insieme in discoteca. Io scoordinatissimo, impacciato, ma pur di stare con lei…”, ha raccontato Francesco Montanari in un’intervista rilasciata nel 2019 a Vieni da me, il programma di Raiuno condotto da Caterina Balivo.

Andrea Delogu, moglie Francesco Montanari: un lungo corteggiamento, l’amore vero e la gelosia

Francesco Montanari, a Vieni da me, ha raccontato di essere stato colpito subito da Andrea Delogu a cui, durante il primo incontro, ha sottratto il telefono autochiamandosi in modo da poter avere il suo numero. All’epoca, Montanari pensava di non piacere a colei che è poi diventata la moglie, ma con una vecchia foto pubblicata su Instagram, la Delogue ha svelato la verità.

“Nei ricordi del telefono oggi mi appare questa foto di 7 anni fa. Non stavamo ancora insieme ma forse un po’ ci stavamo innamorando. Vabbè cazzate, ero cotta fracica di te ma volevo fare la superiore tenendo duro e ha funzionato. Io ti Panino al formaggio“, ha scritto Andrea.

La Delogu non nasconde di essere gelosa del marito anche se, ad infastidirla, sono i messaggi che riceve in privato da parte di donne.

“Ci sono rimasta male nel vedere che tante ammiratrici non soltanto lo apprezzano da lontano, ma chiedono di incontrarlo privatamente la sciando il numero di telefono e delle foto, tra l’altro meravigliose, bellissime. Quello che mi ha ferito non è la gelosia nei suoi confronti, è essere ferita nel fatto che ammiratrici e ammiratori non aspettino altro, è una ferita sull’orgoglio”, ha raccontato Andrea Delogu ai microfoni di Francesca Fialdini all’interno del programma Da noi a ruota libera.