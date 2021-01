Il condimento migliore al mondo è il Ketchup, lo dice la scienza

Questa notizia farà rabbrividire i gourmet eppure il miglior condimento al mondo sembra essere proprio lui, il ketchup, ecco il perché.

Abbiamo sempre sentito dire che il ketchup fa male alla salute e che bisognerebbe mangiarlo raramente, eppure la scienza scaglia una lancia a favore di questa salsa e la dichiara il condimento perfetto, in grado di bilanciare perfettamente le 5 sensazioni gustative del cibo: dolce, salato, aspro, amaro e umami.

Ketchup: il Re dei condimenti

La scienza conferma quello che la nostra lingua ha sempre percepito assaporando questa nota e sfiziosa salsa a base di pomodoro al quale viene poi aggiunto sale, zucchero, aceto, spezie, addensanti, regolatori di acidità e conservanti, motivo per il quale potrebbe nuocere alla salute se consumato in quantità eccessive.

Il Ketchup piace così tanto perché è perfetto, questa salsa secondo la scienza ha il potere dell’equilibrio ed inebria perché è riuscito a bilanciare le cinque sensazioni che la nostra lingua può percepire: dolce, salato, aspro, amaro e umami.

Tra questi sapori il dolce, l’amaro, il salato e l’aspro sono ben noti, ma cosa indica il termine unami? Questo termine che non tutti conoscono è stato coniato dai giapponesi ed è un sinonimo di saporito, il professor Kikunae Ikeda è stato il primo ad usare questo termine in ambito culinario con l’intento di definire la qualità dei cibi. Il sapore secondo il professore sarebbe collegato alla quantità di glutammato di sodio contenuto nel cibo.

Gli amanti del ketchup avranno acuto modo di assaggiare il Ketchup di diversi marchi e stabilire una preferenza, se il vostro preferito è quello del marchio Heinz, siete dei veri intenditori, è proprio lui, il ketchup Heinz il re dei condimenti e del gusto, realizzato con una ricetta del lontano 1869 che riesce a bilanciare perfettamente tutti i sapori.

Le belle notizie per chi ama il Ketchup non sono finite, mangiare Ketchup potrebbe essere benefico per la salute del cuore, questa è la conclusione di uno studio condotto da un gruppo di ricercatori all’Università di Cambridge negli ospedali gestiti dall’università.

L’effetto benefico si deve al licopene, un antiossidante contenuto in grandi quantità nel pomodoro. Il licopene aumenta la resistenza di vene e arterie e riduce gli accumuli alla base del colesterolo. Ovviamente il beneficio si ottiene solo nel caso in cui i pomodori utilizzati per produrre il ketchup sia di ottima fattura e preferibilmente biologico, ricco di licopene, meglio se realizzato in casa, ecco la video ricetta del ketchup fatto in casa.

