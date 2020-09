Ketchup e la sua storia: salsa per hot dog o medicina per la salute?

Ketchup e la sua storia: salsa per hot dog o medicina per...

Perchè si parla di di ketchup medicinale? Quali sono le presunte proprietà curative? Scopriamo insieme come nasce il ketchup.

ll ketchup, come lo conosciamo noi, è una salsa agrodolce a base di pomodoro. Questa salsa così tanto amata da noi trae le proprie origini in Asia.

Nella nostra quotidianità utilizziamo il ketchup per accompagnare fritture varie, oppure per insaporire panini farciti.

Il ketchup ha, però, destato non poche curiosità scientifiche in questi anni soprattutto per l’utilizzo che se ne faceva in passato.

Sappiamo quanto anche il ketchup possa fare bene alla salute, ma non si poteva immaginare di certo che si potesse addirittura parlare di ketchup medicinale.

Per comprenderne il valore medico bisogna ritornare al 1800.

Il dr. John Cook Bennett ed il suo ketchup medicinale

Per comprendere lo sviluppo storico del ketchup fino ad arrivare al 1800 dobbiamo partire da 400 anni prima.

Nel 1.400 d.c. in una provincia del Sudest cinese, chiamta Fujian, da cui deriva il dialetto hokkien, diventa il più importante centro marittimo cinese. Il paese esportava tantissimo e numerose erano le navi viste salpare verso le principali destinazioni asiatiche.

In uno di questi viaggi nel sud-est asiatico, i marinai cinesi scoprirono una salsa preparata da dei pescatori a base di acciughe salate e fermentate e dal colore simile a quello del caramello.

Il suo sapore conquistò subito i palati, dato che i cinesi, dopo averle attribuito il nome di ke-tchup, cominciano a esportare la salsa in Indonesia, Malesia e Filippine.

Questa fu la prima versione del ketchup, la quale subì molteplici trasformazioni che portarono alla sostituzione delle acciughe con il pomodoro portandolo poi in commercio.

Ciò avvenne poichè, volendo abbattere i costi di produzione, i commercianti iniziarono con delle piccole sostituzioni di ingredienti fino ad arrivare al pomodoro.

Ai giorni nostri infatti la ricetta del ketchup è ancora più diversa.

Quattrocento anni dopo, il ketchup assunse un nuovo utilizzo, grazie ad un medico statunitense.

Nel 1835 il Dr. John Cook Bennett, presidente del dipartimento di medicina presso l’Università Willoughby in Ohio (Usa), dopo alcune sue ricerche raggiunse questa convinzione.

Bennett fu ispirato nelle sue ricerche da William Smith, un medico del Michigan, il quale contribuì fortemente all’elaborazione della tesi.

Egli pensava che i pomodori potessero curare malattie come la diarrea, ittero, e indigestione. Fu così che decise di mettere in produzione il proprio medicinale e promuoverne i benefici.

Il ketchup medicinale fu venduto in pillole. L’idea ebbe un discreto successo e circolava nei negozi come prodotto per la salute. Ma cosa portò alla disfatta del ketchup medicinale?

Qualcuno scoprì qualche anno dopo che i pomodori erano lassativi, il ketchup medicinale fallì.

Noi però tutt’ora siamo molto felici di considerarlo fra le salse per accompagnare i nostri piatti più sfiziosi. E ci va bene così.