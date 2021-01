Chiara Ferragni è incinta per la seconda volta: ecco come copiare lo stile premaman dell’influencer. Scopriamo gli outfit.

Che la gravidanza le doni in particolar modo non è un mistero, e così Chiara Ferragni, in attesa della sua secondogenita, sembra anche ringiovanita. Il viso disteso e i lineamenti ammorbiditi dalla dolce attesa la rendono ancora più bella.

E anche se la pancina diventa sempre più evidente la bionda influencer non perde occasione per sfoggiare look sexy e abiti che la valorizzano, alternandoli a tute ampie o pantaloni paper bag senza dimenticare i tanto comodi leggins.

Scopriamo allora come copiare la bella Chiara Ferragni in abiti premaman attraverso alcuni suoi outfit sfoggiati nel corso di questa sua seconda dolce attesa.

Ecco come copiare gli outfit premaman di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez sono in attesa del loro secondo figlio, dopo il piccolo Leone, stavolta verrà alla luce una bambina di cui la coppia sembra già aver deciso il nome.

A quanto pare però sembra che i Ferragnez non potranno far nascere la piccola a Los Angeles, proprio come il fratellino Leone nato nel 2018, a causa delle restrizioni per il Covid-19.

Intanto la bionda influencer delizia i suoi 22,4 milioni di follower con dolcissimi scatti in compagnia della sua famiglia e altri dove mette in evidenza il suo bel pancino. E intanto tra un post e l’altro sfoggia i suoi deliziosi outfit premaman da cui possiamo prendere spunto pur non essendo in dolce attesa.

Scopriamo allora come copiare la regina di stile Chiara Ferragni attraverso i suoi outfit più o meno premaman.

1) Tra gli outfit più casual e comodi che ci hanno maggiormente colpito ne troviamo uno indossato dalla bionda influencer in cui mostra una tuta comoda con sopra un cappotto color cammello del brand The Andamane al costo di 655,00 euro. Al braccio la borsa di Hermes modello Bubblegum Pink Birkin al costo di 22,000 dollari. E ai piedi un paio di Adidas modello “Yeezy Boost 700 V2” costo 736 euro.

2) L’outfit che troviamo nella foto sopra centralmente invece vede la futura mamma bis indossare un gilet rosa a marchio Etro costo 395,00 euro, così come la camicia a righe dello stesso brand al costo di 350,00 euro. I pantaloni invece decisamente low cost a marchio Zara, modello baggy paperbag, costo 29,95 euro. Il cappotto grigio Teddy bear, di cui già ve ne avevamo dato conto qui, è di Max Mara costo 1.750,00 euro. Proseguiamo con i mocassini di Chanel costo 1.441,00 euro e chiudiamo in bellezza con la Birkin di Hermes azzurra, costo 25.500,00 dollari.

3) Nel terzo outfit la Ferragni indossa un collant in cachemere premaman del marchio Calzedonia al costo di 14,95 euro. Sopra il maglioncino verde e nero è di Versace, costo 790,00 dollari.

E ora vediamo qualche look più sensuale ed elegante dell’influencer milanese.

1) Quello qui sotto è un vestito da cerimonia bianco che fa molto di abito da sposa. Ideale per sposarsi se si è in dolce attesa. In questo caso la Ferragni posava per uno shooting fotografico per la rivista Harper’s Baazar Giappone.

2) Nel post Instagram sotto la Ferragni indossa un abitino delizioso in seta azzurro cobalto e verde smeraldo del brand “The Bar” al costo di 495 dollari.

3) E infine, chiudiamo questa carrellata di outfit premaman con un mini dress rosa di paillettes super scintillante a marchio Redemption costo a prezzo pieno euro 1.195,00 ma che ora si può trovare nel sito del brand stesso a 598,00 euro.

