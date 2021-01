Kate Winslet è tra le attrici inglesi più amate. Dalla sua prima candidatura al Premio Oscar, ottenuta a soli vent’anni per il film “Ragione e Sentimento”, non si è più fermata. Diamo i voti ai suoi outfit da red carpet.

In cover su “Io Donna” di questa settimana afferma: “finalmente noi donne parliamo di sesso”. Kate Winslet ha quarantacinque anni, un Oscar vinto nel 2009 come miglior attrice protagonista per il suo ruolo di Hanna Schmitz in “The Reader – A voce alta” ed una famiglia meravigliosa. Scopriamo di più su di lei e votiamo i suoi look da sera.

Da Titanic a tutto il mondo, vita e stile di Kate Winslet

Nell’immagine seguente Kate appare come sempre luminosa, il make-up è sapientemente studiato per un effetto naturale , gli accessori sono di classe ed i capelli impeccabili. L’abito però non si può proprio vedere. Sei una star internazionale con riconoscimenti di ogni genere ed il mondo ha gli occhi puntati su di te. Non so chi sia la sua stylist ma così andrei giusto ad un colloquio di lavoro – con una giacca ovviamente – o ad un funerale. Anche la cintura è triste. Voto: 6

Sotto Kate è accompagnata dal, lasciatemelo dire, sempre splendido Leonardo DiCaprio sul red carpet degli Academy Awards del 2016. Proprio in quell’anno, finalmente, “Leo” vinse per la sua parte in “Revenant – Redivivo“. Abbiamo capito che il nero sia il colore che l’attrice predilige – e poi tutte ne abbiamo uno che ci faccia sentire più a nostro agio rispetto agli altri – ma anche variare non sarebbe male. Con il suo incarnato e la chioma bionda potrebbe risaltare anche in tonalità del blu o pastello. Il modello è carino ma sembra uscito da uno di quei film dove la damigella della sposa si lamenta per l’outfit che dovrà indossare. Evito di esprimermi sull’effetto cangiante anni Novanta. Voto: 5

Sposata dal 1998 al 2001 con l’allora assistente alla regia Jim Threapleton, con lui ha avuto una figlia, Mia, oggi attrice promettente che non teme il paragone con la madre. Dal 2003 al 2010 è la moglie del pluripremiato regista di “1917” Sam Mendes, i due hanno un figlio, Joe, di diciassette anni. Per lui recita in “Revolutionary Road” accanto a Leonardo DiCaprio, la coppia di migliori amici che i fan vorrebbero vedere insieme nella vita reale.

Come nella seconda foto, anche qui Kate, bella persino mora, è perfetta. Sembra quasi che sia più in ordine nei servizi fotografici e sul set che nella vita di ogni giorno, a livello di stile.

Il film “Ammonite“, che prende il nome dai fossili di molluschi preistorici marini, è l’ultimo lavoro, ambientato nell’Ottocento dove è una paleontologa innamorata di una donna londinese. Da vedere. Per gli outfit sui set, Voto: 9

Quasi per caso eccola in posa con un dress in tinta unita si ma colorato. Non si è mai lamentata del suo corpo ed ha dichiarato più volte che dopo tre figli non si aspetta di tornare come un tempo ma in base al corpo ci si può vestire per apparire al meglio. Per il coraggio di aver osato con un verde alzo il giudizio ma è troppo stretto sul seno; va evidenziato quando si ha la fortuna di curve naturali generose ma l’impressione che la seta si possa strappare da un momento all’altro andrebbe evitata. Voto: 7

Oggi è sposata con Edward Abel Smith, nipote nientedimeno di Sir. Richard Branson, si, il fondatore del gruppo Virgin. Con lui ha avuto il suo terzo figlio, Bear Blaze. Brava, fortunata e innamorata.

Silvia Zanchi