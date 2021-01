Se ti capita al mattino di svegliarti con il viso gonfio, come è successo in questo giorni all’ereditiera Elettra Lamborghini, ecco di cosa potresti soffrire.

Se negli ultimi tempi ti svegli con il viso gonfio al mattino potresti soffrire come Elettra Lamborghini, di un disturbo fastidioso che consiste nell’accumulo di liquidi.

L’ereditiera infatti in questi giorni ha raccontato nelle sue storie Instagram di aver dato seguito ad uno dei buoni propositi dell’anno nuovo, ovvero bere più acqua, ma il risultato è stato per lei davvero particolare.

La cantante infatti si è risvegliata con il viso gonfio, specie occhi e labbra. Scopriamo allora di cosa potrebbe trattarsi.

Ecco di cosa potresti soffrire se ti svegli con il viso gonfio al mattino

Anche i divi e le ricche ereditiere, come tutti i comuni mortali, possono soffrire di alcuni disturbi, d’altronde, pur idealizzandoli anche loro sono persone normali come noi. E per questo soggette come tutti anche alle problematiche di salute.

Proprio in questi giorni Elettra Lamborghini, che tiene sempre aggiornati i suoi quasi 6 milioni e mezzo di follower (per l’esattezza 6,4 milioni), ha raccontato nelle sue storie Instagram di aver bevuto più acqua del solito, come buon proposito per la salute, ma di essersi svegliata al mattino con il viso gonfio. In particolare occhi e labbra.

Il risultato per la povera Elettra dunque è stato quello di aver trattenuto praticamente tutti i liquidi ingeriti a causa di un problema di ritenzione idrica.

Se anche tu hai notato di svegliarti al mattino con il viso gonfio potresti soffrire, proprio come la Lamborghini di ritenzione idrica o edema. Ecco alcuni rimedi per combatterla nella quotidianità. Ma come tutti sanno la ritenzione idrica non è una patologia, bensì un sintomo. Qui vi avevamo dato qualche consiglio su quali cibi consumare per combattere la ritenzione idrica.

In pratica si tratta di un eccessivo accumulo locale di liquidi che spesso, ma non necessariamente, è la conseguenza di una reazione infiammatoria locale.

Nonostante il gonfiore possa colpire qualsiasi area del viso si localizza principalmente su labbra, palpebre e guance.

Ma quali sono le cause dell’eccessivo gonfiore del volto? Tra i motivi scatenanti ci sono:

traumi o interventi chirurgici al viso

allergie e punture di insetti

neoplasie del viso

gravidanza

malnutrizione

insufficienza renale o cardiaca,

angioedema

pre-eclampsia

infezioni locali

obesità

ipotiroidismo

ipopituitarismo

assunzione di alcuni farmaci

Insomma individuare la causa del viso gonfio richiede comunque l’intervento di un medico che potrà stabilire con certezza di quale sia l’origine del problema.

Per questo se pensate di soffrire di ritenzione idrica dovrete indagare quali siano le cause, se di origine patologica o non, e per farlo è sempre bene seguire il parere di un medico.

