Tommaso Zorzi corteggiato da Fede: la proposta dopo il GF Vip

Tommaso Zorzi sarebbe corteggiatissimo da Fedez, il marito di Chiara Ferragni, che lo vorrebbe con lui dopo il Grande Fratello Vip. Che cosa vorrà mai proporgli?

Tommaso Zorzi è senza dubbio il personaggio rivelazione di questa quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. L’influencer non ha soltanto rapito il pubblico del piccolo schermo, che da mesi ormai segue con grande affetto il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, ma anche gli addetti ai lavori. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia durante l’ultimo appuntamento con Casa Chi, Tommaso non sarebbe passato inosservato nemmeno da Fedez, che lo vorrebbe con sé.

Il marito di Chiara Ferragni, che recentemente lo ha difeso su Instagram, sarebbe interessato ad averlo con lei nella società di talenti che da qualche tempo gestisce, pronto a portarci collaborare insieme.

“Non di certo un segreto che Fedez gestisce una società legata ad alcuni personaggi dello spettacolo, tra cui spunta anche il nome di Andrea Damante” ha esordito il giornalista. “Ora lui ha messo gli occhi su Tommaso Zorzi in quanto gestore di talenti, perché oltre alla musica e lavorare sui social si occupa anche di management” ha proseguito. “Ma come ha messo gli occhi su di lui in maniera così rapida, altrettanto velocemente li ha tolti ma su questa è tutt’altra storia” ha concluso senza aggiungere maggiori dettagli, facendo intuire che in realtà Zorzi non sia interessato a voler collaborare con lui.

Tommaso Zorzi accetterà la proposta di Fedez? Le parole di Gabriele Parpiglia non farebbero sperare per il meglio, ma sicuramente maggiori dettagli si scopriranno una volta terminata l’avventura nella casa più spiata d’Italia, ma attenzione: questa non sarebbe l’unica offerta ricevuta dal concorrente di Alfonso Signorini.

Tutti vogliono Tommaso Zorzi: il futuro dopo il Grande Fratello Vip

Negli scorsi giorni, così come ha ricordato Gabriele Parpiglia durante l’ultimo appuntamento di Casa Chi, si è a lungo parlato della partecipazione di Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi. Ovviamente non in veste di concorrente. In un primo momento, infatti, si era pensato a lui come inviato ma probabilmente data la lunga esperienza al Grande Fratello Vip, Zorzi avrebbe rifiutato senza pensarci due volte perché ha bisogno di fermarsi un attimo e restare nella sua casa. Allora quale ruolo migliore se non quello di opinionista di Ilary Blasi, che è stata chiamata a condurre il programma?

Parpiglia smentisce questa ipotesi, affermando che probabilmente non vedremo Tommaso, che tra l’altro ha espresso il desiderio di ritirarsi dal Grande Fratello Vip, al fianco della moglie di Totti, ma sicuramente sul piccolo schermo degli italiani sì. In quanto il concorrente starebbe ricevendo numerose offerte per quanto riguarda l’ambiente televisivo e Gabriele Parpiglia non esclude che lo rivedremo in coppia con Signorini. Che gli autori, e il conduttore stesso, abbiano pensato per lui la svolta, come avvenuta mesi fa per Antonella Elia, di promuoverlo da concorrente a opinionista?

Staremo a vedere. Anche se, a confermare ciò, fanno riflettere alcune dichiarazioni rilasciate qualche tempo fa da Pupo che si diceva pronto a cedere il suo posto a Tommaso. Insomma, tanto sembrano essere le persone che vorrebbero Zorzi al proprio fianco. Per questo motivo gli autori non vorrebbero fargli abbandonare il reality show prima della finale. In quanto sanno bene che il pubblico, ormai, segue il tutto principalmente per lui che riesce sempre a strappare un sorriso in un momento difficile come questo che l’Italia intera sta vivendo.

Cioè scusatemi ma in tanti anni di GF avete mai visto questo programma DIPENDE LETTERALMENTE DA UN CONCORRENTE?

L’UNICO E IL SOLO, TOMMASO ZORZI RESTA NELLA STORIAAA#tzvip pic.twitter.com/CBO2cQ4mnN — N A O M Y (@Naomy79302603) January 23, 2021

Tommaso Zorzi dopo il GF Vip sarà sicuramente accolto come una star, trattamento che merita visto l’enorme talento da showman che possiede e che ha ampiamente dimostrato di avere durante il corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia.