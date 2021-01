Giulio Pretelli si schiera ancora con Elisabetta Gregoraci e lancia una frecciatina al fratello Pierpaolo e a Giulia Salemi: “Non è amore”.

Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo, torna a parlare di Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Novella 2000, il più piccolo dei fratelli Pretelli ribadisce la propria preferenza per Elisabetta Gregoraci ammettendo di temere che la storia con Giulia Salemi possa togliere a Pierpaolo la possibilità di conquistare la finale del Grande Fratello Vip 2020.

Le parole di Giulio Pretelli arrivano poche ore dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2020 in cui Alfonso Signorini ha mostrato alla coppia le reazioni della famiglia di lui.

Giulio Pretelli contro Giulia Salemi e Pierpaolo: “Una storia d’amore non basta per la finale”

Dopo la durissima reazione di Pierpaolo Pretelli alle dichiarazioni della propria famiglia sulla sua storia con Giulia Salemi, Giulio, il fratello dell’ex velino, a Novella 2000, ha parlato nuovamente del flirt che stanno vivendo nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

“Pierpaolo e Giulia sono sicuramente molto presi l’uno dall’altra, ma non può essere considerato amore. Tifavo per Elisabetta, ma rispetto le scelte di mio fratello. Quello che mi interessa è vederlo felice, anche perché sono certo che stia risentendo della lontananza da suo figlio Leonardo, l’affetto di Giulia non può fargli che bene”, ha spiegato il più piccolo dei fratelli Pretelli.

Giulio, inoltre, ha dichiarato di non credere nella presenza di Pierpaolo alla finale del Grande Fratello Vip 2020.

“Una storia d’amore non basta. Fin quando non uscirà il lato eclettico di Pierpaolo, vedo improbabile per lui arrivare in finale. Mi auguro che lo capisca. Mia mamma non è stata proprio chiarissima con Pierpaolo (nella diretta di Capodanno, ndr). In realtà, osservando suo figlio dalla TV, lo ha solo esortato a non esagerare con le effusioni con Giulia, e di godersi di più il programma con tutti gli altri componenti. Mio fratello sa cantare, sa ballare, sa fare tante cose, ma la storia con Giulia non sta facendo passare quel suo lato artistico che potrebbe essere un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo“, ha aggiunto ancora.

Come reagirà Pierpaolo di fronte alle nuove dichiarazioni del fratello? Nel frattempo, sulla storia tra Giulia Salemi e Pretelli si è espressa anche mamma Fariba.