Stefania Orlando delusa da Tommaso Zorzi: il web si scatena e attacca il marito di lei

Stefania Orlando è rimasta delusa da Tommaso Zorzi a causa del suo avvicinamento a Dayane Mello: il web non si è risparmiato nei confronti del marito di lei, così come nemmeno l’influencer.

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno colpito il pubblico del piccolo schermo per la loro straordinaria amicizia. Amicizia che li ha uniti fin dal loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Nonostante ciò la lunga permanenza nella casa più spiata d’Italia inizia a farsi sentire e i due hanno più volte discusso negli ultimi tempi, riuscendo a fare pace poco dopo. Anche durante le scorse ore, purtroppo, i due hanno duramente discusso a causa di un attacco di gelosia della conduttrice.

Che cosa è successo? La produzione ha organizzato una festa a tema Brasile e Tommaso ha scelto di ballare tutta la notte con Dayane Mello, che è stata stroncata da Francesco Oppini, e chi meglio di lei visto che è originaria proprio di quel paese? Questa scelta non ha fatto impazzire Stefania, che si è sentita messa da parte, così qualche ora fa ha deciso di parlargliene, manifestando la sua delusione nell’essersi sentita poco considerata dal suo migliore amico.

“Tommy tu riesci sempre a sorprendermi e non sempre in maniera positiva” ha esordito Stefania Orlando contro Tommaso Zorzi. “Perché hai ballato tutto il tempo con Dayane? Ok, vi siete chiariti perchè viene a tutti e due e siete stati insieme tutta la serata” ha proseguito. “Io non sono arrabbiata con te, ma sono deluso” ha aggiunto, manifestando tutto il suo dispiacere, ma come avrà reagito l’influencer? Di certo non bene.

Dayane fa ingelosire Stefania Orlando: la reazione di Tommaso Zorzi

Litigio Tommaso e Stefania (video 5) vi evito i “questo e quello” che pubblicherò con calma. Confronto di chiusura #gfvip #tzvip #sovip pic.twitter.com/aHvAfS1Mk4 — rotella mancante (@RMancante) January 10, 2021

Tommaso Zorzi non ha preso bene lo sfogo di Stefania Orlando ed ha letteralmente perso la calma con lei, trovando il suo atteggiamento piuttosto esagerato.

“Onestamente sono pieno di questa situazione. Se sto con qualcun’altra lei si arrabbia. Io voglio ricordare che non sono il fidanzato di nessuna di voi, ragazze” ha sbottato l’influencer, che di recente è stato rivelato essere fortemente voluto da Ilary Blasi. “Sono gay per giunta. Se voglio fare una serata con qualcuno me la faccio senza dover dare troppe spiegazioni a qualcuno” ha poi concluso. “Hai 50 anni ed un marito a casa che ti aspetto. Non puoi farmi scenate di gelosia“ ha aggiunto. “Va bene tutto quanto, ma adesso basta. La mia pazienza ha un limite”

La discussione tra Tommaso e Stefania non è passata inosservata nemmeno al di fuori. Tant’è che Simone, il marito di lei, ha messo un like ad un tweet di un fan che la difendeva, ma alcuni utenti non hanno reagito affatto bene di fronte ad un gesto di lui, accusandolo addirittura di essere omofobo.

Simone, il marito di Stefania Orlando, ha prontamente tenuto a chiarire che lui non è assolutamente una persona omofoba, ne tantomeno ha qualcosa contro Tommaso Zorzi, ma si è limitato semplicemente a mettere un like ad un fan di sua moglie. Tutto qui.

Ma ragazzi siete seri? Io adoro Tommaso, mai smesso. Ma sarò SEMPRE dalla parte di Stefania, a torto o a ragione, come fate voi del resto. Ho messo like a tweet di fan di Stefy per millemila motivi ma non per andare contro nessuno, tantomeno Tommaso. Non capisco. Sorry #gfvip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) January 10, 2021

La lite tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ha messo in crisi la loro amicizia oppure i due inizieranno ad allontanarsi? Probabilmente, come già anticipato, i due stanno semplicemente risentendo dello stress accumulato in questo periodo, visto che sono chiusi al GF Vip da settembre. Decisamente un lungo periodo sotto l’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5.