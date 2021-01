Dayane Mello stroncata da Francesco Oppini: “L’ha pugnalata alle spalle!”

Dayane Mello è stata pesantemente criticata da Francesco Oppini, che ha insinuato il dubbio sulla sua lealtà nei confronti di Adua Del Vesco, all’anagrafe Rosalinda Cannavò, al Grande Fratello Vip.

Dayane Mello è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del GF Vip. Il suo percorso ha fatto parecchio discutere sia all’interno della casa più spiata d’Italia, sia all’esterno. C’è chi l’apprezza per il suo essere libera e c’è invece sospetta sia soltanto una stratega e una persona poco coerente. Tra questi c’è Francesco Oppini, che con la bella modella brasiliana ha diviso parte del suo percorso nel reality show di Alfonso Signorini.

I due, in un primo momento, avevano parecchio legato, ma poi lui ha scelto di allontanarsi, sospettando che in realtà la Mello volesse più di una semplice amicizia da lui. Ora, a distanza di settimane dalla fine del suo percorso, ai microfoni di Non succederà più, ha parlato del suo rapporto con la modella, insinuando che in realtà non sia così sincera come vuole fare apparire e che abbia utilizzato la sua amicizia con Rosalinda Cannavò, che ha svelato la sua più grande paura, soltanto in favore delle telecamere.

“Purtroppo sono convinto che i baci tra lei e Rosalinda siano stati fatti soltanto per le telecamere” ha esordito Francesco. “Rosalinda però ci ha davvero creduto nel loro rapporto, mettendoci tutta se stessa, ma non Dayane” ha proseguito. “Quando hanno avuto i loro alti e bassi, l’ha pugnalata alle spalle ha continuato. “Non penso si sia infatuata, ma ritengo che molte cose siano state fatte soltanto per avere durante la diretta con Alfonso una di quelle famose clip” ha concluso, mettendo da parte l’amicizia che si è creata tra Adua e Dayane per parlare soltanto dell’atteggiamento assunto da quest’ultima nella Casa.

Francesco Oppini critica Dayane Mello e tira le somme della sua esperienza al GF Vip

Francesco Oppini, durante il corso dell’intervista, come anticipato, ha parlato anche delle prime settimane trascorse al Grande Fratello Vip, quando tra lui e Dayane Mello si era creata una bellissima amicizia. Amicizia che man mano è andata sfumando, in quanto si iniziava a sospettare, anche a causa delle clip trasmesse durante le dirette con Alfonso Signorini, che potesse diventare qualcosa di più. Il figlio di Alba Parietti ci ha tenuto a chiarire che non sarebbe mai potuto accadere nulla tra loro, in quanto in primis ama la sua compagna più di qualsiasi altra cosa, ma poi anche perché la bella modella brasiliana non rappresenta il suo prototipo di donna.

“Durante i primi tempi ammetto che era nata una bellissima amicizia tra me e Dayane” ha ammesso Oppini sulla modella, che di recente è stata la protagonista di uno scoop di Gabriele Parpiglia. “Lei è molto fisica e io sono caduto nell’errore, ma comunque non rappresenta il mio tipo di donna perché sono del parere che il livello estetico deve essere equiparato anche a quello mentale” ha proseguito. “Io preferisco quelle persone che dimostrano di avere una certa eleganza nell’esprimere le proprie opinioni. Lei, invece, non ha niente che possa provocare in me una certa attrazione a vederla come una compagna” ha aggiunto. “Diciamo che lei ha anche dimostrato di avere un modo di fare che un po’ un copia e incolla con tutti quelli con cui si rapporta e te ne rendi conto una volta uscito dalla Casa“ ha osservato.

“Credo che lei sia una persona incoerente ed è questo che non mi è piaciuto di lei. Dayane si muove da una sponda all’altra, per questo motivo diventa anche a convivere la convivenza con lei” ha poi continuato. “Onestamente sono stupito di come possa essere tra i potenziali vincitori. Per carità, ci tengo a precisare che le auguro il meglio, ma sono piuttosto stranito da questo. Lei spessa affossa gli altri per poter emergere e lo ha dimostrato anche con Rosalinda” ha tuonato, facendo riferimento al loro complicato rapporto. “Non credo sia una persona falsa, ma ritengo sia molto incoerenza. La punta di diamante è stata raggiunta quando voleva abbandonare il programma, scegliendo di non proseguire fino a febbraio, insieme a me ed ad Elisabetta Gregoraci ma dopo due secondi al telefono ha cambiato idea” ha osservato. “Sei hai un figlio a casa, penso sia la cosa più importante. Questo mi ha abbastanza stranito” ha concluso Francesco Oppini contro Dayane Mello, che di recente sembrerebbe essere finita nei guai, per poi passare ad Antonella Elia, che è senza dubbio una delle opinioniste più criticate della storia del Grande Fratello Vip.

“Antonella penso che quest’anno sia andata ben oltre il suo ruolo di opinionista, ma non solo nei miei confronti ma anche in quelli di molti altri concorrenti come Elisabetta, Samantha ed Enock” ha proseguito il figlio di Alba Parietti, facendo probabilmente riferimento anche all’ultima furiosa litigata in diretta. “Un conto è giudicare ciò che accade nel programma, un altro andare sul personale. Se fossi stato uno stratega, sarei rimasto nella Casa a continuare il mio percorso e questo lo ha anche ammesso lei stessa durante il mio ingresso in studio” ha proseguito. “Dovrebbe rimanere sulle dinamiche del programma, invece lei ha parlato di Briatore, Mario Balotelli ecc. Ha fatto due reality show ed ha avuto due litigi davvero pesanti, arrivando alle mani. Ha un carattere davvero molto forte, ma dentro ci ho visto un po’ di invidia perché puntava sempre alle stesse persone. Mi dava l’impressione di essere questa costruita” ha concluso. “Non mi piace il suo modo di fare l’opinionista, sembra riporti quello che legge sui social“ ha aggiunto per poi passare ad una delle coppie più discusse delle ultime settimane. Quella formata da Pierpaolo e Giulia.

“Mi è dispiaciuto per Elisabetta. Io sono suo amico e con Giulia ho visto una serie di copia e incolla già fatti in precedenza” ha esordito. “Tra l’altro la vicinanza di lui alla Salemi è avvenuta quando era ancora confuso nei confronti della madre di suo figlio” ha osservato per poi parlare anche dei rumors che vedrebbero Giulia impegnata con un certo Alessio, che sul web sospettano essere Romagnoli, un calciatore. “Lui è un bel ragazzo e se ci fosse stato qualcosa tra i due potrei capirla. Alla fine il chiacchiericcio fa parte del sistema” ha dichiarato Oppini. “O sono amici o c’è stato qualcosa in passato ed il gossip è spuntato fuori adesso. Lei non lo conosco bene, ma credo sia una persona a modo. Per questo non posso escludere o confermare che abbia qualcuno al di fuori del programma”

“Onestamente ho una preferenza per Elisabetta, mi piace molto di più rispetto a lei” ha poi confidato, trovandosi d’accordo con la famiglia di Pierpaolo Pretelli. “Giulia è una ragazza molto simpatica, per carità, ma tra me e lei non è esploso alcun tipo di feeling. Tant’è che non la frequenterei al di fuori del programma” ha concluso il figlio di Alba Parietti per poi spiegare una volta e per tutte il motivo che lo ha spinto ad abbandonare il Grande Fratello Vip senza proseguire il suo percorso fino alla fine come molti suoi compagni invece hanno scelto di fare.

“Abbandonare il programma non è stata una scelta facile da prendere, ma sono stato spinto da quello che mi aspettava al di fuori della soglia rossa” ha confidato. “Durante il mio percorso nella Casa ho avuto modo di poter affrontare diverse fasi e non mi sarei mai aspettato che in un paio di mesi sarebbero saltate fuori alcune angosce e paure in merito ad alcuni lutti che ho subito in passato” ha ammesso. “Questo non mi ha permesso di vivermi il tutto in maniera serena e non volere tediare i miei compagni in alcun modo” ha concluso. “Il prolungamento del programma ha cambiato ogni cosa“ ha aggiunto, spiegando il motivo per cui ha scelto di non voler proseguire con il suo percorso al Grande Fratello Vip, nonostante avesse riscosso un certo successo da parte del pubblico del piccolo schermo.

Francesco Oppini è entrato come figlio di.

Poi è diventato Oppini per la sua pazzia, Francesco quando andava difeso, Fra quando iniziò ad emergere la sua sensibilità e infine Franci il pilastro della casa.

Adesso è lo stronzo che ci ha fatti a burro e sugo #tzvip #Oppinimanchi pic.twitter.com/iQ7lu5vVGF — Kiara (@kiarafaz1) January 4, 2021

Francesco Oppini si è scagliato contro Dayane Mello, rivelando anche cosa pensa dell’agguerritissima Antonella Elia. Senza risparmiarsi nei confronti del pubblico, spiegando finalmente loro per quale motivo ha voluto mettere fine alla sua avventura al GF Vip.