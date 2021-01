Gli spaghetti con crema di melanzane, il primo piatto semplice e velocissimo che si può preparare anche all’ultimo minuto e che conquisterà il palato di tutta la famiglia al primo assaggio.

Una crema di melanzane ottima per preparare un primo piatto o anche per essere spalmata su fragranti crostini. Oggi la utilizzeremo come condimento degli spaghetti magari aggiungendovi o dei capperi o anche dei gustosi peperoni arrostiti.

Scopriamo la ricetta per preparare questo appetitoso primo piatto davvero semplice da preparare ma che piacerà davvero a tutti. Se ami i primi piatti scopri come preparare gli spaghetti alla Carrettiera.

Spaghetti con crema di melanzane: la ricetta e gli ingredienti

Per preparare gli spaghetti con crema di melanzane, avrete bisogno di.

320 grammi di spaghettoni quadrati

listarelle di peperone arrostito

capperi

olive

Per la crema di melanzane

1 melanzana grande

olio extra vergine di oliva quanto basta

sale quanto basta

pepe nero quanto basta

8 foglie di basilico

aglio quanto basta

Se hai voglia di un primo piatto gustoso senza guardare molto alla linea, scopri come preparare la pasta alla zozzona.

Per prima cosa si dovrà preparare la crema di melanzane, tagliando la polpa della melanzana a cubettoni e lessandola in abbondante acqua bollente per circa 15 minuti. Si potrà anche cuocerla in forno a 200 gradi per circa 20 minuti. Quando sarà pronta, scavare la polpa della melanzana aiutandosi con un cucchiaio.

Scolare la melanzana e versarla in un mixer con olio, sale, basilico e aglio. Frullare fino ad ottenere una crema liscia. A questo punto lessare gli spaghetti e una volta scolati, condirli con la crema di melanzane facendoli saltare in una padella.

Si potranno aggiungere alla pasta dei filetti di peperone arrostito e dei capperi, per rendere il primo piatto ancora più gustoso. Non vi resta che seguire la video ricetta con tutte le spiegazioni.