Hai mai provato a lavarti i capelli con la coca cola? Succede qualcosa di incredibile!

Sei una temeraria dei trattamenti di bellezza? Scopri cosa di incredibile può accadere ai tuoi capelli se li lavi con la coca cola!

Di trattamenti di bellezza ‘bizzarri’ ve ne sono moltissimi al mondo e ogni giorno donne e uomini ricorrono a professionisti del settore come parrucchieri, estetiste e truccatori per esaltare la loro naturale bellezza fino anche a stravolgerla sotto le mani di chirurghi plastici.

Esistono poi quei trattamenti di bellezza davvero originali, magari scoperti per caso che regalano prestazioni straordinarie, come la coca cola che notoriamente vanta tanti usi alternativi a quello alimentare, e viene utilizzata addirittura per pulire i sanitari. Se, viste le tante testimonianze che non la mettono proprio al primo posto tra le bevande salutari, avete deciso di riciclarla in qualche modo, vi consigliamo di provarla sui capelli!

Ecco cosa succede se si lavano i capelli con la Coca Cola

I capelli non sono mai come li vorremmo, soprattutto quelli crespi che ogni giorno cerchiamo di disciplinare con maschere, balsami e prodotti per lo styling. Uno dei trattamenti più richiesti nei saloni di bellezza è quello lisciante a base di acidi e cheratina e se da una parte sembra quello più efficiente, è anche molto molto caro. Nello stesso tempo, tutte le donne che hanno i capelli lisci, vorrebbero una cascata di boccoli e molto spesso ricorrono alla permanente. Insomma siamo sempre alla ricerca della chioma perfetta.

Esistono poi tanti prodotti condizionanti che si possono trovare in commercio che debbono essere applicati dopo lo shampoo, alcuni anche senza risciacquo che promettono una chioma setosa e luminosa. Se siete coraggiose e avete deciso di volere i capelli lisci ad ogni costo, ecco cosa dovete fare con la Coca Cola! Se invece preferite lisciare i vostri capelli in modo naturale e senza piastra, ecco cosa dovete fare!

La blogger Chiara Monique, ha deciso coraggiosamente di sottoporre i suoi bellissimi capelli al lavaggio con la coca cola. Questo trattamento andrebbe fatto sui capelli perfettamente puliti ed asciutti.

Il prodotto di hair styling in questione, sarà una maxi bottiglia di Coca Cola (la versione classica) che la ragazza verserà sui capelli lunghi come fosse un impacco frizzante. In molti potrebbero pensare che questo trattamento così inusuale possa cambiare il colore dei capelli sia naturali che tinti, proprio per la sua formulazione piuttosto acida, ma sembra che il risultato non riguardi questo ma un’altra caratteristica dei capelli! Scopri anche cosa succede al tuo corpo dopo aver bevuto un bicchiere di Coca Cola?

Siete curiosi di capire se la Coca Cola potrà diventare il vostro trattamento di bellezza preferito? Non vi resta che scoprire se la blogger ha rovinato per sempre i suoi capelli, guardando il video tutorial!

Davvero incredibile quello che è successo ai capelli di questa ragazza, e voi avrete il coraggio di ripetere lo stesso trattamento?