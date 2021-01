Giulia De Lellis punge l’ex Andrea Damante: “Giovane e voglioso”

Giulia De Lellis non le manda di certo a dire. Nelle scorse ore su Instagram ha lanciato una frecciata al suo ex Andrea Damante che non è di certo passata inosservata agli occhi del web.

Giulia De Lellis è uno dei personaggi più amati degli ultimi anni. La bella esperta di tendenze ne ha fatta di strada da quando era una delle protagoniste di Uomini e Donne, programma che le ha permesso non solo di trovare la notorietà ma anche di trovare l’amore. Amore che purtroppo non è finito come sperato, anche se i fan continuano a sognare l’ennesimo ritorno di fiamma con Andrea Damante che purtroppo non arriverà mai, visto che entrambi hanno definitivamente messo un punto alla loro storia e si sono rifatti una vita.

Le frecciate però non sembrano mancare in quanto i due non sembrerebbero essersi lasciati, di nuovo, in buoni rapporti e dopo un recente sfogo a cuore aperto di lei, si è tornato a parlare dell’argomento, anche se in maniera un po’ più velata. In quanto l’esperta di tendenze ha lanciato una sonora frecciata al suo ex fidanzata. Frecciata che ovviamente non è affatto sfuggita al popolo della rete, che li segue attentamente nella speranza che tra i due possa rifiorire l’amore.

Giulia De Lellis ha lanciato una frecciata ad Andrea Damante e complice di tutto è stato il loro piccolo Tommaso.

Andrea Damante: la frecciata di Giulia De Lellis non sfugge ai fan

L’ex fidanzata di Andrea Damante, attualmente impegnata con l’imprenditore Carlo Beretta, ha condiviso con i suoi milioni di followers la gioia nell’aver scoperto la serie originale Netflix Bridgerton, commentato quanto stato trasportato dal libro al piccolo schermo. Durante la registrazione del video, però, Giulia non si è affatto accorta che Tommaso, il cane che ha in comune con il suo ex, era intento a sfogare le sue pulsioni fisiche con la cuccia, ma il popolo della rete se n’è accorto e come. Tanto da far diventare il momento virale.

Giulia, tra l’altro il nome del suo fidanzato è spuntato in un retroscena su Dayane Mello, si è resa conto poco dopo di quanto accaduto e, con il massimo dell’ironia, ha prontamente ripostato il momento, chiedendo ai suoi follower se anche loro si fossero accorti di quanto accaduto o troppo presi dal guardare il telefilm da lei presentato. Il tutto, ovviamente, è stato condito con una sonora frecciata al suo ex con cui condivide il piccolo Tommy.

“Mi scuso per la volgarità mostrata da Tommy” ha esordito Giulia. “E’ giovane e voglio e anche qui non ha di certo preso da me“ ha poi concluso e i suoi fan, così come si sono resi conto del momento, si sono subito accorti del riferimento ad Andrea Damante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis e Andrea Damante condividono il loro cucciolo insieme, ma i bei tempi in cui condividevano la stessa vita sono ormai tramontati. Ai fan, purtroppo o per fortuna, non resta che farsene una ragione.