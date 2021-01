Dayane Mello innamorata di una donna fuori dalla Casa? Parpiglia racconta tutto

Dayane Mello non è così libera, come ha detto di essere al Grande Fratello Vip, a livello sentimentale? Gabriele Parpiglia ha raccontato tutta la verità sulla modella durante l’ultimo appuntamento di Casa Chi.

Dayane Mello ha sempre dichiarato, durante il corso della sua esperienza al GF Vip, di essere single, ma soprattutto una donna libera. Le cose però sembrerebbero non essere proprio così come ha raccontato lei, in quanto in rete si è a lungo mormorato che al di fuori del programma abbia un’amica speciale. Una donna di cui lei ha più volte parlato durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, promettendo anche a Samantha De Grenet e Rosalinda Cannavò di fare i dovuti incontri una volta terminata la messa in onda del programma.

I rumors sembrerebbero non essere inventati di sana pianta in quanto, secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia durante l’ultima diretta di Casa Chi, Dayane Mello sarebbe innamorata di una donna, una sua amica speciale che ha conosciuto attraverso il suo ex fidanzato Carlo Beretta, attuale compagno di Giulia De Lellis.

Il direttore di Giornalettismo però è sicuro che a breve avremo maggiori informazioni su quello che sembrerebbe essere l’amore della Mello, che di recente è apparsa piuttosto preoccupata al GF Vip, ma nel frattempo vediamo insieme cosa ha confidato durante il suo show digitale.

Dayane Mello e Allegra Ioppolo: tutti i retroscena di Gabriele Parpiglia

Gabriele Parpiglia ha rivelato che l’amica speciale di Dayane Mello sembrerebbe essere proprio Allegra Ioppolo, che avrebbe conosciuto mentre era ancora fidanzata con il suo ex compagno Carlo Beretta.

“L’ultimo fidanzato ufficiale di Dayane è stato Carlo Maria Beretta, l’attuale compagno dell’esperta di tendenze Giulia De Lellis” ha esordito Parpiglia durante il collegamento. “Quando loro due formavano ancora una coppia, però, la migliore amica di lui era Allegra ma quando la relazione è giunta al termine lei non ha rotto con questa ragazza” ha proseguito. “Vi dico che il cuore di Dayane, al di fuori della casa, non sembrerebbe appartenere ad un uomo ma a questa donna“ ha poi dichiarato sulla modella, che di recente ha raccontato un doloroso retroscena nella casa.

“Sono convinto che nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più su tutta questa storia” ha poi continuato. “Quello che posso dirvi è che l’amicizia tra Allegra e Carlo è davvero molto forte, tant’è che hanno due tatuaggi identici” ha poi concluso. “Mi chiede come reagirà Rosalinda di fronte a tutto questo. Beh, le Rosmello esistono come coppia quanto i Pretelli“ ha aggiunto lui.

Ovviamente i fan di Dayane e Rosalinda non sembrerebbero aver reagito molto bene di fronte alla notizia, ma è ancora tutto da vedere, ma sicuramente nei prossimi giorni, come suggerito da Parpiglia, ne sapremo sicuramente di più di tutta questa storia e scopriremo se la Mello ha come unica amica speciale o Adua o c’è qualcosa di più al di fuori delle mura della casa del Grande Fratello Vip di canale 5.