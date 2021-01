Francesco Arca, bello e impossibile in uno scatto mozzafiato pubblicato dall’attuale compagna Irene Capuano ha fatto strage di cuori su Instagram. Tra i commenti…quello dell’ex Laura Chiatti. Leggiamo insieme cos’ha scritto.

Francesco Arca è un vero adone senza maglia, la foto sotto la doccia pubblicata dall’attuale compagna Irene Capuano ha fatto il boom di like e commenti. D’altronde l’ex modello e attore è sempre stato consacrato come un sex symbol italiano.

Diventato famoso al grande pubblico in seguito alla sua partecipazione prima al reality show Volere o Volare, e in seguito al programma Uomini e Donne, Francesco condivide con l’attuale compagna con cui ha due figli, l’aver partecipato entrambi a “Uomini e donne”.

Francesco Arca: boom di commenti ma quello di Laura Chiatti vince su tutti

Tanti i like che plaudono alla fisicità scultorea di Francesco Arca. Tra i commenti entusiasti spicca quello di Laura Chiatti, ex fidanzata dell’ex volto di Uomini e Donne, oggi attore affermato. L’artista 38enne, sposata felicemente con Marco Bocci e anche lei mamma di due bimbi, Enea e Pablo, sottolinea nella foto pubblicata dalla compagna di lui: “Un capolavoro di Dio”.

La bionda attrice non ha problemi a fare un apprezzamento esplicito sull’uomo a cui è stata legata in passato e con cui sappiamo avere ancora un buonissimo legame.

Dunque non esiste alcun tipo di gelosia o di problema tra Irene e Laura . Più volte Laura e Francesco hanno sottolineato quanto siano legati tra loro e con i rispettivi compagni. “Io e Irene conosciamo Laura e Marco da tanti anni, facciamo le vacanze insieme e ci dimostriamo affetto in privato e in pubblico. Solo se un rapporto è irrisolto emergono problemi, tra noi quattro, invece, c’è solo un amore cosmico. Si può restare amici di un ex, ne sono convinto e non sono l’unico”, ha detto lo stesso Arca in un’intervista in passato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Arca (@francescoarcaofficial)

La Chiatti può dunque tranquillamente permettersi di far un apprezzamento su di lui, Irene non si arrabbia affatto. Anzi.