Giulia De Lellis, da tempo combatte con problemi legati alla pelle, soprattutto per via di rossori e irritazioni cutanee. Nella giornata di ieri, l’influencer si è mostrata a nudo per diffondere un messaggio di skin positivity parlando anche dei suoi chili di trovo.

L’influencer Giulia De Lellis fa spesso parlare di sé. Questa volta la motivazione alla base delle chiacchere sui suoi confronti riguarda un concetto di skin positivity di cui la De Lellis si fa portavoce a spalle aperte.

Nelle sue stories di Instagram, Giulia De Lellis mostra i suoi problemi rilegati all’acne. Inoltre, secondo il suo racconto “le cure” per poter migliorare la grana della sua pelle hanno degli effetti collaterali, come l’aumento del peso. L’influencer romana rivela infatti: “I miei jeans non mi vanno quasi più”.

Lo confessa con il sorriso sulle labbra, non si lamenta e spiega il perché.

Giulia De Lellis e la cura contro l’acne: “non mi stanno più i pantaloni”

Dopo la sua esperienza a Uomini e Donne Giulia De Lellis da cui è uscita in coppia con Andrea Damante è diventata molto famosa e molto amata (ma anche molto criticata, recentemente l’influencer è stata al centro della bufera per una parola che ha detto relativa ai regali di Natale). Complice anche, l’esperienza al Grande Fratello Vip, che l’ha resa “icona di stile”, Giulia in bene o in male è entrata nel cuore di milioni di ragazze che la seguono costantemente per i suoi consigli e recensioni.

Difatti, sui social la De Lellis è l’influencer italiana più seguita dopo Chiara Ferragni e con i suoi 5 milioni di followers condivide spesso consigli in fatto di moda, look, beauty e momenti di vita quotidiana, in compagnia del piccolo cagnolino Tommaso.

Di recente Giulia aveva raccontato di aver avuto molti problemi con la sua pelle a causa di un acne cronica che non la lasciava andare.

Da qualche tempo le cose sono migliorate e Giulia sembra aver trovato la cura adatta. Ma questa cura l’ha fatta un po’ ingrassare, come lei stessa ha spiegato sul suo profilo Instagram.

Giulia De Lellis non ha avuto problemi a raccontare al suo pubblico cosa sta accadendo al suo corpo.

In alcune recenti stories, infatti, l’ex corteggiatrice ha raccontato di aver avuto problemi con i suoi jeans che, ultimamente, non le entrano quasi più. “Il farmaco che sto prendendo per la pelle mi sta facendo mettere su qualche chilo” ha detto, un po’ stupita e poi ha aggiunto: “Vabbè, meglio con qualche chilo in più che con l’infiammazione in viso ovviamente!”