Giulia Salemi boicottata dai fan di Elisabetta Gregoraci: lei minaccia diffide

Giulia Salemi è stata boicottata da alcune fan di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. La bella modella italo – persiana non ci sta e minaccia provvedimenti legali.

Giulia Salemi è una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini e il suo percorso non sta dicendo passando inosservato agli occhi del pubblico del piccolo schermo. C’è chi la ama e la sostiene e c’è chi invece non gradisce che si sia avvicinata a Pierpaolo Pretelli perché sognava una storia d’amore di quest’ultimo con Elisabetta Gregoraci, ma lei non voleva assolutamente saperne nulla di tutto ciò ma le sue fan non sembrano volersene fare una ragione.

Così dopo le recenti dichiarazioni del fratello di Pierpaolo, le fan sono passate all’attacco presentandosi fuori dalla casa più spiata d’Italia inventando falsi gossip sul conto della bella modella persiana per provare a rovinare il suo rapporto con l’ex velino. Che cosa hanno fatto? In giardino una fan ha urlato che la Gregoraci non ha nessuno al di fuori del programma, è single, mentre Giulia sarebbe fidanzata con un certo Alessio e lo starebbe usando soltanto per avere una certa visibilità all’interno del programma.

Giulia Salemi è stata boicottata dai fan di Elisabetta Gregoraci, minacciando loro di passare per vie legali visto che hanno urlato cose che non corrispondono alla verità. Tant’è che lo hanno ammesso poco dopo su Twitter, affermando di averlo fatto soltanto per proteggere, in un modo alquanto bizzarro, la loro beniamina, ma Pierpaolo come ha reagito?

Pierpaolo confuso dai gossip su Giulia Salemi: l’intervento di Zorzi è virale

Pierpaolo Pretelli non ha potuto nascondere di essere rimasto piuttosto scosso dalle parole che i fan gli hanno urlato fuori la casa del Grande Fratello Vip ed ha subito chiesto a Giulia Salemi delle spiegazioni. In quanto convinto che il nome fatto dalle fan, un certo calciatore di nome Alessio, sia un ragazzo che lei abbia conosciuto o frequentato fino a poco tempo prima di prendere parte al programma.

Giulia ha ovviamente smentito tutto quanto, affermando di non conoscere nessuno con questo nome, mentre Tommaso Zorzi è convinto che le fan di Elisabetta Gregoraci non si siano inventate tutto di sana pianta, ma che un fondo di verità in tutta questa storia ci sia.

“Il mio percorso in questa casa non è mai tranquillo” ha esordito Pierpaolo, che ieri ha parlato di sua madre con Samantha De Grenet. “Caspici che non è facile” ha proseguito rivolgendosi a Giulia. “A te non è facile? A me ogni anno ne dicono una” ha sbottato lei. “Amore tu hai scambiato la casa del Grande Fratello Vip per Tinder“ ha ironizzato Tommaso Zorzi, facendo riferimento alle storie d’amore durante le partecipazioni della Salmi nella casa.

Tommaso Zorzi: “hai scambiato il grande fratello per Tinder”#GFVIP pic.twitter.com/8wdWofMljd — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 8, 2021

In poco tempo, il commento di Tommaso Zorzi su Giulia Salemi è diventato virale. In quanto ha saputo, con l’ironia che da sempre lo contraddistingue, riuscire ad alleggerire una situazione non facile.