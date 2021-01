Pierpaolo Pretelli, confessione sulla madre. Samantha lo blocca: “Non è vero”

Pierpaolo Pretelli ha confidato a Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip cosa pensa sua mamma di lui, ma lei non sembra essere affatto d’accordo con quanto rivelato.

Pierpaolo Pretelli è sicuramente uno dei concorrenti più chiacchierati di questa quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. L’ex velino moro ha in un primo momento appassionato il pubblico del piccolo schermo grazie alla sua innata simpatia per poi farli sognare con l’amicizia speciale nata con Elisabetta Gregoraci per poi arrivare alla tanto discussa conoscenza con Giulia Salemi, che non sembrerebbe essere vista benissimo in famiglia.

Nelle scorse ore, a proposito della sua famiglia, Pierpaolo, di recente tra l’altro Ariadna Romero ha spiazzato tutti raccontando come si sono lasciati, si è raccontato alla sua compagna di viaggio Samantha De Grenet il modo in cui viene percepito da sua madre. La mamma, infatti, sembrerebbe avere un’opinionista piuttosto diversa sul figlio, ma dopo di tutto chi meglio di lei lo conosce, rispetto a quella che si è fatta il pubblico da casa di lui, giudicandolo come un ragazzo che è nato vecchio.

Questa confessione ha però trovato d’accordo Samantha, che ha subito rivelato che contrariamente a quanto rivelato dalla mamma di Pierpaolo Pretelli del GF Vip lei, ma molto probabilmente nemmeno il pubblico, non le percepisce assolutamente in questo modo.

Samantha De Grenet “consola” Pierpaolo Pretelli: confidenze al GF Vip

Samantha De Grenet ha confidato a Pierpaolo Pretelli di non percepirlo, come già anticipato, in questo modo, ma di vederli semplicemente come un ragazzo che si gode i suoi anni, mentre sua madre vede suo figlio in maniera completamente diversa, come un ragazzo che in un certo senso non si è goduto la sua età.

“Mia mamma mi dice sempre che sono vecchio” ha raccontato Pierpaolo, che è stato il protagonista di un’inedita confessione di Giulia Salemi. “Però in effetti io sono sempre stato con donne molto più grandi di me” ha proseguito, concordando in un certo senso con il parere espresso da sua madre. “Anche Ariadna, ad esempio, lei è più grande di me di ben 4 anni“ ha concluso, sottolineando una differenza anagrafica al quanto irrisoria, visto tra lui e la madre di suo figlio ci sono soltanto pochissimi anni.

“Ma dai, non è vero” è intervenuta la concorrente. “Io non ti percepisco in questo modo” ha continuato. “Come qualcuno che è nato vecchio, anzi” ha aggiunto, provando a “consolarlo” e il pubblico sembra essere abbastanza d’accordo con lei, visto che da molti l’ex velino moro è stato giudicato spesso come una persona immatura per l’atteggiamento assunto nei confronti di Elisabetta Gregoraci; mentre altri, com’è giusto che sia, sono del parere completamente apposto, ritenendolo molto maturo per la sua età visto che è già diventato padre di un bambino e che ha fatto tantissimi sacrifici per poter continuare a vederlo.

Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip ha svelato un altro piccolo retroscena riguardante la sua vita, raccontando il modo in cui i membri della sua famiglia percepiscono la sua personalità. L’ex velino moro però è pronto ancora una volta a stupire il suo fedele pubblico, in quanto sembra essere sempre più preso dalla sua nuova amica speciale Giulia Salemi, anche se molti continuano ad insinuare che i due più che essere legati da un sincero sentimento da affetto, sono colpiti dal business, come direbbe Tina Cipollari. Sicuramente, però, questa risposta al pubblico del piccolo schermo, se i due fanno sul serio o meno, potrà darla soltanto il tempo vedendo come si evolveranno le cose tra loro una volta che il reality show di Alfonso Signorini giungerà al termine.