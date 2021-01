Stefano De Martino, amaro retroscena prima del ritorno in tv: “Non ci sarà più”

Stefano De Martino è pronto a tornare in tv con una nuova stagione di Stasera tutto è possibile, ma tra le pagine di DiPiù ha svelato un amaro retroscena per poi parlare della sua partecipazione a Che Dio ci aiuti 6.

Stefano De Martino è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una nuova stagione di Stasera tutto è possibile, il programma che ha ereditato da Amadeus che ha dovuto abbandonare a causa del suo impegno al Festival di Sanremo. Per l’occasione, quindi, il conduttore ha scelto di rilasciare un’intervista al settimanale DiPiù rivelando un amaro retroscena riguardo proprio questo momento. Quale?

Purtroppo, a causa della pandemia attualmente il corso, il pubblico non ci sarà più in questa stagione in modo tale da poter evitare situazioni di assembramento in cui favorire il contagio. Una decisione che ha colpito numerosi programmi del piccolo schermo degli italiani e che ha ferito l’ex di Belen Rodriguez, tra l’altro lei ha incontrato la famiglia del nuovo fidanzato, in quanto le risate degli spettatori erano in grado di trasmettere una forte energia non solo a lui ma a tutti i componenti del cast.

“Purtroppo a causa dei contagi non ci sarà più il pubblico“ ha confidato il bel partenopeo. “Però, oltre a me, nel cast ci saranno anche Biagio Izzo” ha continuato Stefano, facendo il nome del comico con cui ha condiviso anche l’esperienza a Made in Sud. “Elettra Lamborghini, Francesco Paolantoni e Madalina Ghenea” ha concluso, svelando il cast bomba che lo accompagnerà durante il corso di questa nuova stagione, ma le novità non sono di certo finite qua in quanto farà anche il suo debutto come attore nella fiction Che Dio ci aiuti 6.

Elena Sofia Ricci, Stefano De Martino ammette: “Mi ha messo a mio agio”

Stefano De Martino, durante il corso di quest’intervista, ha anche parlato di questo suo nuovo progetto che lo vede per la prima indossare i panni di attore. Il conduttore, o meglio dire showman, visto che sono poche le cose che non gli riescono, non ha potuto non nascondere di provare un certo nervosissimo al solo pensiero di trovarsi sul set di Che Dio ci aiuti, visto che è una fiction che va avanti da più di sei anni e con un cast consolidato alle spalle, ma grazie al contributo di Elena Sofia Ricci è riuscito a superare queste sue piccole paure.

“Non possono nascondere che durante il corso delle riprese ero abbastanza nervoso“ ha confidato il neo attore. “Ma Elena Sofia Ricci è stata in grado, con la sua dolcezza, di farmi sentire a mio agio accogliendomi nella loro grande famiglia” ha aggiunto, ammettendo la sua stima per l’attrice che per lui ha speso bellissime parole, confidando di essere rimasta piuttosto soddisfatta dell’esperienza fatta insieme anche se per poco. In quanto l’ex Belen comparirà soltanto in una puntata della serie ed interpreterà se stesso.

Stefano De Martino in Che Dio ci aiuti riuscirà a superare anche la prova di attore? Al momento ha già brillantemente superato quella di ballerino, cantante e presentatore.