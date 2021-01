Cosa mettere nella calza della Befana? Se non volete cedere ai dolci confezionati ecco 4 idee veloci per preparare dei dolcetti homemade.

L’Epifania è l’ultima festa che i bambini attendono con trepidazione, dopo l’arrivo di Babbo Natale e tutta la magia che questa festa ogni anno porta con sé, prima di chiudere il capitolo delle festività e il conseguente rientro a scuola.

Un momento tanto atteso dai piccoli perché è proprio per l’Epifania che i bimbi ricevono in regalo dolciumi e pensierini direttamente dentro alla calza della Befana. E il pensiero dell’arrivo della vecchietta rende magico questo momento.

Molti genitori però si chiedono se la scelta di acquistare dolciumi già confezionati sia la quella giusta. Tanti infatti preferiscono scegliere prodotti direttamente confezionati con le proprie mani. Ecco 4 idee per preparare dei dolcetti homemade da inserire nella calza della Befana.

La Befana sta per arrivare e con essa si chiude anche il capitolo delle festività natalizie. I bambini aspettano trepidanti questo giorno che, da un lato decreta la fine delle vacanze, ma dall’altro porta con sé gli ultimi doni.

In particolare per l’Epifania è usanza preparare le calze. In commercio ce ne sono di ogni genere, da quelle già preconfezionate, a quelle a tema, legate ad esempio ad un personaggio dei cartoni animati.

Altrimenti è possibile realizzare una calza da soli inserendo all’interno i dolciumi preferiti e perché no, qualche piccolo gadget come penne, pennarelli, gommine profumate, adesivi e via dicendo.

Molti ritengono però che i dolci in commercio possano non essere cibi sani per i propri figli. Se si pensa che alcuni cibi influenzano il comportamento dei più piccoli, dopotutto forse non è un pensiero così errato. Tra l’altro vi abbiamo anche specificato cosa non mettere nella calza della Befana per non compromettere la salute dei bambini più piccoli.

E allora se anche voi preferite preparare dei dolcetti homemade per riempire la calza della Befana ecco alcune idee carine e veloci per prepararli.

1) Lecca lecca e caramelle. Realizzare dei lecca lecca homemade è molto semplice. Basterà procurarsi uno stampo in silicone ed il gioco è fatto. Ne esistono alcuni fatti apposta per preparare i lecca lecca, con la forma del bastoncino da inserire. Qui sotto troverete tutti i passaggi sia per preparare i lecca lecca che per fare le caramelle in casa.

2) Cake pops. Un’altra idea davvero carina sono i cake pops dei dolcetti da mangiare allo stecco che ricordano i lecca lecca. I bambini li adorano e impazziranno se li metterete dentro alla calza della Befana. Per prepararli potrete usare anche gli avanzi del pandoro o del panettone.

3) Gelatine fatte in casa. Ottime, specialmente per i più piccoli le geléé alla frutta sono un ottimo compromesso tra qualcosa di dolce ma di non troppo pesante, adatte anche ai più piccini. Realizzarle a mano inoltre vi permetterà di metterci solo ingredienti naturali. Vediamo come procedere.

4) Barrette di riso soffiato al cioccolato. E infine chiudiamo con le barrette di riso soffiato al cioccolato un classico dolcetto velocissimo da preparare che piacerà a tutta la famiglia. Per realizzarle basterà avere solo 3 ingredienti e il gioco è fatto. Riso soffiato, cioccolato fondente e burro. Farle sarà semplicissimo. Provatele!

E voi avete già preparato la calza della Befana ai vostri bambini?