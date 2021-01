I consigli si focalizzano sul problema opposto ma anche chi ha forme longilinee ha bisogno di idee! Ecco come vestirsi se sei magra.

Di certo Internet è pieno di consigli di tutti i tipi ma abbiamo notato che, molto spesso, è impossibile trovare soluzioni ed idee per chi è… troppo longilineo!

Sia chiaro, essere “magri” soprattutto negli ultimi anni è stato visto come una vera e propria benedizione, qualcosa a cui tutti aspirano.

Per fortuna non è (solo) così: ognuno ha il suo fisico ed al netto delle considerazioni a riguardo, è giusto sapere come vestirlo!

Ecco tutti i nostri consigli per sfoggiare outfit perfetti anche se sei “troppo” piccola!

Come vestirsi se sei magra: i do’s e i don’ts

Il corpo e le forme femminili sono, da sempre, sotto la lente d’ingrandimento della società.

Si passa da chi ci dice di “non mangiare troppo” a chi afferma che “dovremmo mangiare di più” o anche a chi ci giudica per quello che abbiamo indossato.

Insomma, a volte vestirsi o scegliere un outfit può diventare una vera sofferenza!

Ti avevamo già dato in questo articolo, che parla di come organizzare un outfit di lavoro se hai il fisico a rettangolo come Kendall Jenner, alcune dritte per esaltare il tuo fisico “senza forme”.

Oggi, invece, ti diamo tutti i consigli su cosa fare e cosa, assolutamente, non fare se sei magra e vuoi distogliere l’attenzione da questa caratteristica.

Ecco cinque consigli su cui puoi fare sempre affidamento per non sbagliare più:

colori scuri : assolutamente da evitare sono tutti quei colori che rimandano a tonalità scure come il marrone, il verde scuro, il bordeaux o, ovviamente, il nero.

Che il nero sfini, infatti, non è solo un luogo comune: è anche la verità!

Se non vuoi sembrare più magra di quanto tu già non sia ti sono vietati tutti i colori troppo scuri e tenebrosi.

Ovviamente puoi giocare intorno a questa regola, usando il color blocking (di cui ti abbiamo parlato qui) oppure cercare di convertire il tuo armadio ai colori pastello .

Meglio evitare di evidenziare ancora di più la tua magrezza: insomma, i colori scuri per te sono off limits !

Sbizzarrisciti cercando i capi con gli scolli più particolari ed indossa pure quelli che preferisci!

Le scollature servono a rendere la tua figura più “armoniosa” soprattutto a seconda di quanta pelle scopri e di come lo fai.

Insomma, non si tratta di denudarsi ma di mostrare più pelle: più ne fai vedere e più la tua figura si “gonfia”.

Se hai un fisico minuto, però, sappi che tutti i capi “maxi” ti aiutano a dissimulare la tua magrezza.

Dopotutto, chi è che non sparirebbe sotto un cappotto gigante od una maxi bag?

Insomma, gioca d’astuzia ed usa questi capi per minimizzare la tua magrezza grazie alla loro prorompente ed ingombrante presenza .

(Ovviamente ce ne sono altri: qui trovi cinque, indispensabili, capi d’abbigliamento).

Insomma, le ruches sui pantaloni, sui vestiti, sui maglioni, sulle camicie sono dei veri e propri piccoli aiutanti che possono cambiare il tuo look in un attimo.

Adesso è il momento di abbondare: sfruttali!

Il trucco sta nel saper dosare gli strati e creare “spessore” dove ti sembra che non ce ne sia abbastanza.

Puoi provare usando materiali “rigidi” o voluminosi, oppure, semplicemente, sovrapponendo capi su capi.

Sbizzarrisciti e lascia andare la creatività: puoi usare una bralette sopra una camicia oppure, come facevano tutte le giovani star negli anni 2000, riproporre i jeans sotto un vestito.

Insomma, divertiti a creare una “corazza” di abiti: d’estate è laboriosa ma d’inverno è un vero toccasana!

Ora sai esattamente come fare per vestirti se hai paura di essere “troppo” magra.

Tra cose da fare e cose da non fare, certamente dovrai rivoluzionare tutto il tuo armadio!

Finalmente, però, nessuno potrà più commentare dicendoti che dovresti veramente mangiare di più: grazie a questi consigli puoi dire addio ai commenti non richiesti!