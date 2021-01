Samantha De Grenet piange per Antonella Elia: “Se rivelassi quella cosa..”

Samantha De Grenet piange per Antonella Elia dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2020 e si sfoga così: “Se rivelassi quella cosa…”.

Samantha De Grenet piange subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2020 ripensando al durissimo scontro che ha avuto con Antonella Elia e si sfoga con Stefania Orlando. La De Grenet non accetta determinate cose che le ha detto la Elia e si lascia andare ad un amaro sfogo.

Samantha, in particolare, si è sentita profondamente ferita dal commento sul suo peso. Stefania Orlando la ascolta e la rassicura esortandola a non dare peso alle parole della Elia.

Samantha De Grenet piange dopo lo scontro con Antonella Elia al Grande Fratello Vip: “Ha strumentalizzato il mio peso dopo quello che ho avuto”

Lo scontro con Antonella Elia ha lasciato il segno su Samantha De Grenet che, al termine della puntata del Grande Fratello Vip 2020, si è lasciata andare ad uno sfogo. Mentre era in giardino con Stefania Orlando, Samantha ha ammesso di essere rimasta profondamente ferita dalle parole usate dall’opinionista del reality.

A ferire la De Grenet sono state le seguenti parole di Antonella Elia: “Stai cedendo al peso dell’età, sei un po’ ingrassata ultimamente, dovresti fare un po’ di palestra”.

Parlando con Stefania Orlando, Samantha ha tirato fuori le proprie ferite. “Prima di parlare della fisicità di una persona dovresti fare due domande. Se avessi rivelato quella cosa… Fra donne è brutto, è dalla prima puntata che ce l’ho contro, non so perché”, ha detto inizialmente Samantha De Grenet facendo riferimento al tumore contro cui ha combattuto nel 2018.

“A differenza di Antonella io non gioco su una cosa che la potrebbe far sentire piccola così, strumentalizzare una cosa che per me è stata una valanga, non si fa. […] Io ho pensato a mio figlio a casa, non litigo con Antonella Elia se so che mio figlio è a casa che guarda”, ha aggiunto Samantha trovando in Stefania Orlando un sostegno.

Samantha ed Antonella sono ben lontane da un punto di accordo… e nessuna delle due sembra essere disposta a cedere. #GFVIP pic.twitter.com/j49ZYkjjO1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 4, 2021

“Antonella ha esagerato. Ci siamo rimasti tutti male. È stata un’offesa gratuita, stai tranquilla, giudicherà la gente”, ha concluso la Orlando mostrandole tutta la sua solidariet.