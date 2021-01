Perché Samantha De Grenet è la regina del gorgonzola? La spiegazione a Mattino 5

Samantha De Grenet è stata definita da Antonella Elia la regina del gorgonzola durante una discussione al Grande Fratello Vip, ma per quale motivo? A Mattino Cinque è stata svelata la verità.

Samantha De Grenet, ieri sera, durante il corso della diretta del GF Vip, ha avuto un’accesa discussione con Antonella Elia, che durante il loro confronto l’ha più volte etichettata come la Regina del Gorgonzola. Al popolo del web è rimasta impressa da questa frase e si è chiesto come mai, tra i tanti nomi possibili, l’opinionista abbia etichettato la concorrente in questo modo.

A svelare l’arcano ci ha pensato Federica Panicucci a Mattino 5, raccontando che Samantha, durante il corso della sua carriera, è stata la testimonial per ben due anni di un noto marchio di gorgonzola, spiegando il perché Antonella l’ha chiamata in questo modo. Ovviamente la conduttrice ha preso le distanze dall’accesa discussione avvenuta in diretta, in quanto ha specificato che quello che ha fatto Samantha riguarda la sfera lavorativa e non c’è assolutamente nulla di male in questo.

“Lei ha fatto da testimonial a questo prodotto e francamente non credo ci sia nulla di male” ha spiegato Federica. “E’ il lavoro e il lavoro va sempre rispettato” ha concluso, lasciando la parola ai suoi opinionisti che hanno prontamente stroncato Antonella Elia al GF Vip.

Antonella Elia e Samantha De Grenet lite. Arianna David: “Lei non è in grado”

A Mattino Cinque, Arianna David ha ammesso che secondo lei Antonella Elia in realtà non è in grado di svolgere il ruolo dell’opinionista, in quanto esprime il suo parere sempre con tono offensivo senza mai essere educata o a modo. Sottolineando come sia stata anche una caduta di stile giudicare l’aspetto fisico di Samantha De Grenet che, oltre a sfoggiare un fisico da fare invidia ad un ventenne, ha dovuto combattere un tumore.

“Lei non è in grado di fare l’opinionista” ha esordito la David. “Ieri parlavo con un uno dei tuoi autori” ha confidato Arianna a Federica Panicucci. “E gli ho detto che al posto di Samantha avrei superato il vetro, lei invece è riuscita a mantenere la calma” ha concluso.

Anche Biagio D’Anelli ha stroncato l’atteggiamento assunto dall’opinionista, affermando che quando Alfonso Signorini ha annunciato il confronto tra lei e Samantha si sarebbe aspettato di vedere qualcosa di costruttivo e non di certo offese gratuite che fanno riferimento soltanto all’età o al proprio aspetto fisico.

Antonella, che aveva discusso anche con Elisabetta Gregoraci, ha in effetti esagerato, utilizzando toni piuttosto accesi ed offensivi nei confronti della De Grenet che, contrariamente da quanto dimostrato durante il suo percorso al GF Vip, è riuscita a mantenere la calma, ignorando completamente le offese gratuite ricevute sul suo conto in prima serata. “Erano anche in fascia protetta e a quell’ora non si dicono le parolacce” ha prontamente notato Arianna David, che non ha assolutamente apprezzato l’atteggiamento assunto dall’opinionista, che non è riuscita a contenere il suo carattere fumantino.

#GFVIP, Volano stracci tra Elia e De Grenet: ecco come commentano i nostri ospiti in studio a #Mattino5. Voi cosa ne pensate? pic.twitter.com/7lSypYs1Ip — Mattino5 (@mattino5) January 5, 2021

Samantha De Grenet e Antonella Elia è chiaro più che mai che non potranno mai essere amiche. In quanto, oltre a non esserci alcuna intenzione da parte di entrambi, durante quest’esperienza se ne sono dette di tutti i colori e se in un primo momento il pubblico era dalla parte dell’opinionista, e c’è chi ancora apprezza la sua estrema schiettezza, c’è chi inizia a dubitare del suo atteggiamento. “Non è carino offendere una mamma ed una donna in diretta in questo modo” ha fatto notare Biagio D’Anelli negli studi di Mattino 5 e non sembrerebbe essere l’unico a pensarla in questo modo. Antonella ha esagerato nei confronti della concorrente?