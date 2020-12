Malattia Samantha De Grenet: “Tumore al seno un cazzotto in faccia”

Malatia Samantha De Grenet, un tumore al seno. La lotta contro il cancro della showgirl: “Scoprirlo è stato un cazzotto in faccia”.

Samantha De Grenet ha combattuto contro un tumore al seno. A confessarlo è stata la stessa showgirl non nascondendo le difficoltà di dover accettare la diagnosi e le conseguenze dell’operazione e delle terapie a cui si è sottoposta per vincere la sua battaglia.

Samantha ha sentito che qualcosa non andava nel suo corpo nell’estate del 2018 mentre si trovava in vacanza con il marito Luca Barbato e alcuni amici. Samantha che ha sempre fatto prevenzione si è immediatamente sottoposta ad una mammografia e la diagnosi è stata quella che nessuno vorrebbe ascoltare.

La dottoressa, dopo averla sottoposta a tutti gli esami del caso, ha fatto la sua diagnosi: “Samantha hai un tumore e ti devi operare subito’. Io ho preso un cazzotto in faccia, non ho capito più nulla”, ha raccontato a Verissimo.

Malattia Samantha De Grenet: “Ho pensato a mio figlio Brando. Mio marito è stato fantastico”

Samantha De Grenet è stata così sottoposta all’operazione per rimuove il tumore e per ricostruire il seno. Un intervento durato compleassivamente sei ore. La showgirl si è anche sottoposta alla radioterapia e ha assunto un farmaco chemioterapico per evitare una recidiva. Ora Samantha sta bene, ma non nasconde di aver attraversato dei momenti difficili pensando al figlio e al marito come ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Domenica Live a novembre 2020.

«Sono uscita dallo studio medico e, salendo sul motorino, ho iniziato a piangere. In quei momenti perdi la lucidità, perché vedevo la vita di mio figlio rispetto alla situazione che avrei vissuto io. Vederlo crescere da solo perché io morivo. Emozioni brutte e forti».

Ad aiutarla è stato anche il marito Luca Barbato che le ha dato quella forza di cui aveva bisogno per combattere la sua battaglia.

«Lui è stato fantastico, è rimasto lucido e positivo. Mi sono operata e non ho detto nulla a Brando che è rimasto con la mia amica Erica. Il giorno in cui è venuto a trovarmi in ospedale, sentendo i suoi passi sulle scale, mi sono sentita viva. Un’altra donna», ha raccontato a Barbara D’Urso.