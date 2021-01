Quando inizia L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi? Svelata la data di inizio

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi con Ilary Blasi è stata annunciata svariato tempo fa, ma quando andrà in onda? In rete è trapelata la data di inizio del reality show di canale 5.

L’Isola dei Famosi è stata annunciata svariato tempo fa, ma a causa dell’eccesivo prolungamento del Grande Fratello Vip e un po’ la pandemia, ha costretto Mediaset a dover sospettare la data della messa in onda. Il programma, contrariamente a quanto previsto inizialmente, è dovuto stare in panchina ed ora il pubblico del piccolo schermo si chiede se lo show torneerà prima o poi in onda.

Il portale Tv Blog, che ha sempre dato notizie che si sono rivelate essere vere, come l’ingresso di Elisabetta Gregoraci nella Casa, ha svelato in anteprima la data di inizio che vedrà per la prima volta Ilary Blasi nel ruolo di padrona di casa. Curiosi di sapere quando inizia? Lunedì 8 marzo o 15 marzo.

Le date indicate sono queste. Mediaset ha soltanto bisogno di decidere se farlo partire una settimana prima o dopo, ma sicuro debutterà dopo la messa in onda del Festival di Sanremo che sicuramente anche quest’anno terrà i telespettatori incollati allo schermo. Il portale si è sbilanciato anche sulla location, in quanto dopo momenti di eterna indecisione, si è deciso di restare in Hounduras.

Insomma, tutto sembrerebbe essere pronto e non mancano nemmeno le prime indiscrezioni sul cast dell’Isola dei Famosi. Curiosi di conoscere i vipponi che sarebbero stati scelti dalla produzione? Ecco i loro nomi.

Ilary Blasi all’Isola dei Famosi: i rumors sul possibile cast dell’edizione 2021

Durante il corso di questi mesi sono tanti i nomi che sono trapelati in rete dei possibili concorrenti dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Ovviamente, ci teniamo a precisare, che nessuno di questi è stato confermato in maniera ufficiale, ma non è detto che qualcuno di questi non si ritrova all’interno del programma pronto a contendersi il titolo di vincitore.

Tra questi c’è Asia Argento. Decisamente un bel colpaccio, qualora la notizia dovesse rivelarsi vera, per il programma, visto che la figlia d’arte non si è mai messa in gioco in questo modo prima d’ora. Tra i possibili vipponi, come direbbe Alfonso Signorini, spunta anche l’ex di Pamela Prati e no, non stiamo parlando di Mark Caltagirone ma di Luigi Oliva.

Per un’edizione che si rispetti, non possono di certo mancare nemmeno i nomi provenienti da Uomini e Donne. Tra questi c’è lo storico ex di Gemma Galgani, che è tornata di nuovo single, Giorgio Manetti, Nicola Vivarelli, altro conoscente della dama. Lorenzo Riccardi, che stranamente con Gemma non c’entra nulla, Sossio Aruta, che dopo l’esperienza nella Casa voleva partecipare anche all’Isola anticipando anche di voler fare la proposta di matrimonio ad Ursula Bennardo proprio durante il corso della sua ipotetica esperienza.

Insomma, sembrerebbe essere un cast di tutto rispetto, ma quanti di questi nomi saranno realmente confermati? Staremo a vedere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

L’unica certezza, al momento, sembrerebbe che Ilary Blasi parte a marzo con l’Isola dei Famosi 2021.