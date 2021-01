Una sottile striscia di tessuto arricciata può fare la differenza tra un outfit ordinario ed uno straordinario. A parte il citare velatamente Grey’s Anatomy, le ruches sono femminili e creano movimento sui capi più svariati. Scopriamole!

Il tuffo negli anni Ottanta iniziato lo scorso autunno è evidente sia nei cappotti oversize che nelle giacche con maxi spalline e nelle ruches apparse un po’ ovunque. Vediamo cinque capi da portare in valigia nel tanto agognato primo week-end in montagna -D.P.C.M. permettendo.

Le ruches sono tra i must di stagione

Mentre nella prima immagine c’è la morbida opzione della maglia lilla di Shein ad un prezzo più che conveniente (20 euro), ecco subito dopo la variante good girl, sempre low cost, di Pimkie. Per la modica cifra di 17,99 euro la si può acquistare sul web o prenotarla in negozio. La maglia intrecciata écru è traforata sulle maniche e lavorata sul busto. Adatta alle più romantiche.

Le rouches sono anche sulle felpe, per un look casual o, semplicemente, per le più giovani attente alla moda. Di seguito un modello di Imperial a maniche lunghe, decorato anche sulla schiena. Si trova sul sito ufficiale del brand, anche in color burro, a 40,60 euro.

Dei cinque modi di indossare una camicia bianca vi abbiamo parlato qui, per oggi l’idea è quella di RED Valentino. Colletto con increspature, chiusura frontale adornata da un elegante fiocco collegiale, in cotone, è perfetta anche sotto un pull con scollo a v. Da ieri è disponibile a 193 euro. Questo tipo di lavorazione è ottima per aumentare forme scarse o per camuffare arrotondamenti post festività.

Di questo tema vi avevo parlato in occasione dei consigli su come valorizzare un seno piccolo e vi ricordo che è una delle soluzioni più semplici ed efficaci. L’ultima proposta è firmata Alberta Ferretti, si tratta di un abito corto con collo alto, inserti semi-trasparenti e dettagli in pizzo a fiori su gonna skater. Allure sexy per un capo che in realtà lascia scoperte solo le gambe. Da abbinare ad un tacco stratosferico per avere l’effetto “wow”. Il costo è di 1436 euro (già scontato).

Le rouches credo possano piacere anche alle meno appassionate del “decennio che ha cambiato tutto”, gli Eighties. Si torna al passato ma non troppo, ci si distingue ma restando noi stesse. Da provare asap (il prima possibile).

Silvia Zanchi