Il gusto è delizioso, la consistenza morbida: ma siete sicure di avere in mano tutti gli elementi per preparare un perfetto crème caramel? Qui ci sopo le risposte

Quando lo ritroviamo nel piatto, così bello nella forma e così delicato al tocco del cucchiaino, possiamo anche pensare che il crème caramel sia anche facilissimo da preparare. In effetti è così, a patto di rispettare quei due o tre passaggi che lo rendono in dolce inimitabile. Come preparare un perfetto crème caramel ? Ve lo spieghiamo noi.

Gli ingredienti per questo dolce sono chiari: latte, uova e zucchero per la base, zucchero, acqua e limone per il caramello.

A fare la differenza sono piccole ma decisive accortezze nella manualità, nella cottura e nella fase successiva, quella del raffreddamento.

Il primo segreto per un crème caramel perfetto è fare attenzione quando mescoliamo gli ingredienti. Appunto, dobbiamo mescolarli e non montarli, a differenza di molti altri dolci. Quindi usate una frusta a mano, non serve quella elettrica, e rispettate i tempi indicati senza esagerare. Questo è un dolce al cucchiaio che non deve incorporare aria, ma solo essere leggero.

Fondamentale è anche la cottura, fatta a bagnomaria in forno. La temperatura ideale per il forno è 140° e ricordatevi di guardare ogni tanto il crème caramel mentre cuoce. I tempi, come al solito, dipendono dalla potenza del vostro forno, non esiste una regola fissa per tutti.

Quando potete capire quindi se il crème caramel è cotto? In effetti è semplice: basta infilare la punta di un coltello nel dolce e poi estrarla (come si fa con lo stecchino per la torta). Se la punta esce asciutta, sarà pronta. In alternativa controllate consistenza: se balla senza stare fermo, significa che non è ancora pronto..

La ricetta e la cottura per un perfetto crème caramel

Ingredienti:

3 uova e 2 tuorli

500 ml di latte intero

100 g di zucchero semolato

1 bacca di vaniglia

Per il caramello:

150 g di zucchero semolato

1 cucchiaino di succo di limone

2 cucchiai di acqua

Preparazione:

Versate in una pentola antiaderente il latte insieme alla bacca di vaniglia già incisa a metà nel senso della lunghezza. Portate il latte ad ebollizione e spegnete non appena comincia. Poi togliete dal fuoco lasciando la vaniglia nel latte ancora per 15-20 minuti.

Mentre aspettate, potete preparare il caramello: versate in un pentolino lo zucchero, l’acqua e il succo di limone filtrato. Mettete a cuocere su fuoco medio, e non dovete mescolare. Muovete soltanto la pentola qualche volta per un caramello dal colore ambrato. Quando è pronto versatelo direttamente sul fondo degli stampini monoporzione che avete scelto oppure in uno stampo più grande se fate una porzione unica.

Quindi preriscaldate il forno a 140° e in una ciotola lavorate le uova e i tuorli con una frusta. Quando sono sbattuti, unite lo zucchero semolato. A quel punto versate sulle uova il latte tiepido, filtrato con un colino, a filo e mescolato di continuo.

Passiamo alla cottura: con un mestolo versate il composto nello stampo o negli stampini monoporzione. Poi mettete all’interno di una teglia alta, già riempita con acqua fredda, distanziando lo stampo dalla base della teglia con un panno.

Cuocete a bagnomaria in forno per almeno 90 minuti. Infine estraete il crème caramel lasciandolo raffreddare all’interno della teglia. Meglio lasciarlo riposare almeno 2-3 ore prima di sformarlo e servirlo.