Crème Caramel | Il dolce che si fa nel microonde in 5 minuti

Crème Caramel | Il dolce che si fa nel microonde in solo 5 minuti. Non più attese di ore ed ore, con questa ricetta il dessert è pronto in ogni momento della giornata

Il Crème Caramel, il dolce nato in Portogallo ma molto molto apprezzato in Francia e in tutto il mondo da oggi non sarà più complicato da preparare. Abbiamo una soluzione che fa al caso vostro se avete poco tempo ma tanta voglia di bontà! Il Crème Caramel che si fa nel microonde in soli 5 minuti? Non è uno scherzo ma pura verità. Buttate via, dunque, tutti quegli attrezzi per la preparazione che vi portavano via un mucchio di tempo (e soldi): da oggi potete assaporare la delicatezza del caramello ogni volta che lo desideriate ma, attenzione: può provocare dipendenza! Gli ingredienti che vi serviranno saranno pochi e sicuramente, avrete già tutto l’occorrente necessario (o quasi tutto). Ecco allora, che non rimane come procedere. Scopriamo insieme come deliziare il nostro palato con un dessert facile e veloce: il Crème Caramel che si fa nel microonde! Tempo di preparazione? Solo 5 minuti, tempo di cottura nel microonde? Ancora di meno: solo 4 minuti! Che aspettate? Ai fornelli, ops, al microonde!

Crème Caramel | Il dolce che si fa nel microonde

Con la ricetta classica del Crème caramel si sporcano un sacco di strumenti e si deve aspettare davvero molto prima di apprezzare il dessert! Vi suggerisco un compromesso: scoprite come preparare un crème caramel in 5 minuti utilizzando il microonde!

Come già specificato, i tempi di preparazione sono minimi, solo 5 minuti più 4 minuti di cottura e se volete assaporarlo freddo 1 ora in frigo, in caso contrario, pronto subito! Un investimento in termini di costi, perché gli ingredienti sono semplici ed economici e in salute, poiché una porzione apporta solo 137 chilocalorie! Scopriamo gli ingredienti

Ingredienti per 2 persone

15 g di zucchero

10 ml di acqua

100 ml di latte

40 g di latte concentrato

60 g (1 medio) di uova

Essenza di vaniglia

L’occorrente che vi servirà

Per preparare la crème caramel vi serviranno poche attrezzature che, sicuramente, avrete già nella vostra cucina. Ecco quali:

Ciotole di varie misure compatibili con il microonde

Frustino

Pellicola

Piattino

Crème Caramel | Come prepararlo in 5 minuti – ricetta

In una ciotola in vetro dal diametro di 12 cm versare un cucchiaio di acqua e uno di zucchero. Inserire la ciotola nel microonde e cuocere per 2 minuti alla massima potenza, avendo cura di interrompere la cottura ogni 30 secondi per mescolare il caramello e per evitare di far bruciare lo zucchero.

In un’altra ciotola, versare un uovo, il latte condensato e l’aroma alla vaniglia: mescolare il composto con un frustino. Amalgamare il composto con il latte parzialmente scremato.

Versare la miscela nella ciotola con il caramello.

Preparare le ciotole per la cottura a bagnomaria nel microonde. Versare dell’acqua bollente in una ciotola capiente, dunque inserire la ciotolina con il composto nell’acqua: per la cottura a bagnomaria, il livello dell’acqua deve arrivare a metà dell’altezza della ciotola con la crema.

Inserire le ciotole nel microonde e cuocere per 4 minuti alla massima potenza.

Rimuovere le ciotole dal microonde e togliere la ciotola più piccola dall’acqua bollente. Coprire la superficie con un foglio di pellicola trasparente e lasciar riposare in frigo per un’ora.

Quando il dessert si è rappreso, rimuovere la pellicola trasparente e rovesciare il crème caramel in un piattino e servite!

Il Crème Caramel contenendo lattosio, non si presta alla dieta per l’intolleranza allo zucchero del latte.

Non apporta glutine ed è adatto al regime nutrizionale contro la celiachia.

E’ ammesso dalla filosofia vegetariana, ma non da quella vegana.

La porzione media è di circa 60-80g con un apporto di 80-110 kcal.

(Fonte: my-personaltrainer.it)