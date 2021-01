Belen Rodriguez, strana osservazione sui suoi ex e poi svela: “E’ una dote rara”

Belen Rodriguez, dopo essere stata provocata da un fan su Instagram, ha fatto una strana osservazione sui suoi ex per poi complimentarsi con un suo fedele sostenitore.

Belen Rodriguez, nonostante dopo la fine della messa in onda della nuova stagione di Tu sì que vales abbia scelto di prendersi una pausa dal piccolo schermo degli italiani, è sempre al centro dell’attenzione. In quanto tutto ciò che fa, che viene rigorosamente postato sui social, non sfugge di certo all’attenzione degli utenti della rete, che osservano con attenzione i piccoli momenti che lei sceglie di condividere su Instagram, diventando sempre il personaggio preferito di cui parlare.

N’è un esempio l’ultima foto pubblicata sul noto social fotografico, una dedica al suo fidanzato Antonino Spinalbese, che non è affatto sfuggita agli utenti del web che ne hanno approfittato per fare subito ironia sulla situazione sentimentale della modella, che di recente ha infranto ogni record a Striscia La Notizia, accusandola di ripetere sempre la stessa storia con ogni suo partner e di viversi continuamente la magia dell’inizio di una storia d’amore per poi lasciarli dopo un po’.

La sua replica non è affatto arrivata e, con un pizzico di ironia, Belen Rodriguez ha fatto una strana osservazione sui suoi ex fidanzati.

Belen Rodriguez piccata replica ai fan: “Succede sempre così”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)



Belen Rodriguez, durante una prima fase dalla definitiva rottura con Stefano De Martino, aveva scelto di non replicare alle provocazioni degli utenti della rete, mentre ora ha scelto di cambiare registro, rispondendo a tono, spesso provocando a sua volta, a chiunque o quasi faccia insinuazioni sulla sua vita privata, che riguarda solo e soltanto lei e non di certo i suoi fan, che spesso si sentono il dovere di commentare le sue scelte di vita.

“Eh lo so Belu: la fase dell’ innamoramento è bella. La scuola di danza, poi ci si bacia sotto la pioggia. Io e te per sempre, ecc” ha esordito un’utente della rete. “Beata te che ogni due anni li cambi e non perdi mai la magia dell’ inizio…furbetta…” ha concluso, ma la replica della showgirl, che di recente ha ammesso di fare sul serio con Antonino Spinalbese, non è tardata arrivare: “Per la precisione io li cambio ogni 4 anni“ ha replicato lei, rispondendo con ironia a chi giudica la sua vita sentimentale.

Ma se c’è chi la giudica, c’è anche chi la supporta ed è felice che abbia ritrovato una certa stabilità al fianco dell’hairstylist: “Sono felice quando vedo le persone essere felici” le scritto una fan e il commento della Rodriguez non è tardato ad arrivare: “Questo ormai è diventato un vero e proprio talento. Sei una grande” ha scritto, felice di sapere che c’è anche una fetta del suo pubblico che la supporta.

Belen e Antonino, nonostante i fan non sembrino credere nella loro relazione, stanno facendo sul serio e chissà che lei non sia riuscita finalmente a trovare l’uomo giusto che fa al caso suo. Non ci resta che incrociare le dita per lei.