Un Capodanno un po’ fuori dal comune per tutti gli italiani. Anche nella casa del conduttore di Avanti un Altro e di Ciao Darwin, Paolo Bonolis, le cose non sono andate benissimo. A raccontarlo è la moglie, Sonia Bruganelli.

Paolo Bonolis, il noto e amato conduttore di Mediaset che da qualche tempo sembra essere sotto l’occhio del ciclone, prima per essere stato accusato di razzismo con il suo programma televisivo Ciao Darwin, poi per la presenta polemiche con Mediaset per avergli tolto la conduzione di un famoso format, ossia Scherzi a Parte.

Insomma un anno abbastanza turbolento e movimentato per il conduttore di Avanti un Altro. Anche la moglie, Sonia Bruganelli è stata molto spesso al centro di pettegolezzi e di dissapori con il pubblico a causa del suo modo di “ostentare” la ricchezza.

In questo capodanno la coppia è tornata a far parlare di sé, stavolta per motivazioni che riguardano esclusivamente Paolo Bonolis. La notte di capodanno di fatti, le cose in casa Bonolis non sono andate molto bene. Il conduttore si è spinto in un’azione che ha lasciato tutti senza parole, moglie compresa.

Ecco cosa è successo a casa Bonolis a Capodanno.

Paolo Bonolis dorme prima della mezzanotte: la foto incriminatoria

“Un capodanno coi botti!!!”, scrive Sonia Bruganelli sotto il suo post Instagram.

La moglie e madre dei più piccoli dei figli del presentatore Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha condiviso con la sua fanbase di 476 mila follower la foto di Paolo qualche istante prima della mezzanotte. Insomma, il presentatore è di grande compagnia.

Non mancano i commenti divertenti dei suoi follower:

“Poteva passarlo con mio marito…compagni di sonno😂😂 . auguri!!!!!” “Ahahaah anche il mio”

Commenti di solidarietà e di amicizia per Sonia, tra i tanti spiccano le risate di Giulio Golia, di Highlander Dj e di Damiano Er Faina.