GF Vip, continuano le irregolarità con il televoto: pubblico in rivolta

Il GF Vip continua a far infuriare i fan, che riscontrano nuove irregolarità con il televoto di quest’edizione con i fan brasiliani.

Non sembrano assolutamente volersi placare le polemiche sull’irregolarità del televoto al GF Vip. Ovviamente al centro di questa polemica non potevano non mancare i fan brasiliani e il loro supporto smisurato verso Dayane Mello. A fare notare il tutto è stato il portale di Trash Italiano, che sul suo profilo Twitter ha fatto notare l’appello lanciato dal noto giornalista Hugo Gloss che ha chiesto ai propri seguaci, ben 16 milioni, di sostenere la bella modella durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

L’appello è arrivato dopo che i fan brasiliani hanno letto delle intenzioni degli italiani di voler boicottare i voti dei loro programmi, visto che loro hanno avuto un forte impatto sul televoto nostrano, tanto da mandare a casa personaggi che il pubblico del piccolo schermo avrebbe voluto che proseguissero il loro percorso nel reality show di canale 5.

L’appello per Dayane Mello al GF Vip, tra l’altro lei è rimasta senza parole per Adua Del Vesco, non è assolutamente piaciuto al popolo della rete, che ha nuovamente lanciato una proposta su Twitter, lanciando il tag #TelevotoTruccato, visto che la produzione del reality show di canale 5 non ha mai fatto nulla per impedire l’intromissione della popolazione brasiliana sulle votazioni.

Dayane Mello, nuovo appoggio dai fan brasiliani: il web si scatena contro il GF Vip

Dayane Mello in più occasioni è risultata essere la preferita alle nomination, così come anche la sua amica speciale Rosalinda Cannavò, ma questo risultato non è stato assolutamente voluto dal pubblico che segue da casa il Grande Fratello Vip. Per questo motivo ha lanciato in più occasioni diverse proteste, minacciando di boicottare il programma.

I fan brasiliani, infatti, non si sono limitati ad esprimere semplicemente qualche preferenza, ma hanno creato migliaia di account fake per permettere alla loro beniamina di poter proseguire il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia, contrariamente invece da quanto voluto dal pubblico del piccolo schermo nostrano che ha chiesto maggiore trasparenza da parte della produzione, che non ha mai commentato la vicenda.

Basti pensare che in tutta questa faccenda è intervenuto perfino l’AGICOM, chiarendo fare maggiore chiarezza il merito ai voti provenienti dal Brasile. Anche perché non si tratta di qualche semplice voto, come già accennato, ma veri e propri ribaltoni e, come fatto notare dal portale di Trash Italiano, i fan brasiliani sono particolarmente calorosi verso i reality show, visto che sono entrati nel Guinness World Record per aver inviato ben 1 miliardo e mezzo di voti in soli 3 giorni.

Il pubblico del piccolo schermo è davvero stanco dell'”invasione” brasiliana, che non ha assolutamente intenzione di restare a guardare visto che su Instagram, facendo una rapida ricerca sull’account ufficiale dedicato al programma, ci sono numerosi commenti in brasiliano che mostrano tutto il proprio supporto verso Dayane, che potrebbe portarsi a casa anche il titolo di vincitrice senza il benestare dei telespettatori.

La pagina brasiliana Hugo Gloss, che conta 16,8 milioni di followers, ha lanciato un appello per supportare Dayane Mello al #GFVIP. Ci saranno giusto un po’ di voti in più nei prossimi televoti 😅 pic.twitter.com/v7Mbor3rlD — Trash Italiano (@trash_italiano) January 2, 2021

Da specificare che la pagina ha fatto l’appello dopo aver visto che gli italiani hanno minacciato di condizionare l’edizione brasiliana (questo perché i brasiliani hanno più volte votato per salvare Dayane nei televoti) #GFVIP — Trash Italiano (@trash_italiano) January 2, 2021

PS. calcolate che i brasiliani sono una potenza assurda sui reality/televoti: il Grande Fratello Brasile ha anche vinto il Guinness per aver ricevuto più di 1.5 MILIARDI di voti in 3 giorni ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/8PQuo2Gl9d — Trash Italiano (@trash_italiano) January 2, 2021

Il pubblico sta minacciando di boicottare il GF Vip, chiedendo perfino ai concorrenti attualmente in gara, che ovviamente non sono a conoscenza delle loro proteste, di abbandonare il programma in quanto attraverso i risultati del televoto non sarebbe garantito il reale responso di chi segue la trasmissione.