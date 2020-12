Adua Del Vesco lascia senza parole Dayane Mello: lei non sa che cosa fare

Adua Del Vesco, dopo la feroce discussione con Dayane Mello, ha scelto di fare un gesto per lei lasciandola senza parole.

Adua Del Vesco è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Fin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, la sua presenza non è mai passata inosservata. Basti pensare che durante il suo ingresso ha avuto un confronto, non proprio inaspettato, con Massimiliano Morra, con cui si è scoperto aver inscenato una storia d’amore, poi ha dato vita all’Ares Gate per poi passare alla sua amicizia speciale con Dayane Mello.

Le due ragazze sembravano aver instaurato un legame indissolubile, ma durante l’ultima diretta con Alfonso Signorini si sono definitivamente allontanate, ma poche ore fa si è arrivato ad un nuovo punto di svolta perché l’attrice ha scelto di prendere in mano le redini della situazione, provando a dare una nuova speranza a loro rapporto.

Per questo motivo Adua Del Vesco ha scritto una lettera a Dayane Mello, sperando di riuscire a poter superare tutte le loro incomprensioni, ma il risultato è stato quello sperato?

Dayane Mello e Adua Del Vesco di nuovo amiche? Il gesto dell’attrice emoziona

Dayane Mello è rimasta senza parole nel ricevere un’inaspettata lettera da parte della sua amica speciale Adua Del Vesco, ma non ha potuto nascondere tutta la sua delusione per come sono andate le cose tra loro. La bella modella brasiliana le ha infatti confidato che è rimasta particolarmente ferita non tanto dalle sue parole, ma dei suoi gesti. In quanto ha dato ragione, sempre durante la scorsa diretta di lunedì scorso del GF Vip, a Francesco Oppini, quando l’ha accusata di essere una stratega ed un po’ approfittatrice.

Ma Rosalinda Cannavò, questo è il nome d’arte dell’attrice, ha provato a spiegarle il suo punto di vista, rivelando di essere rimasta piuttosto ferita da come siano andate le cose tra loro, ma che non aveva alcuna intenzione di ferirla, visto che era soltanto molto scossa nell’aver visto dei video in cui lei esprimeva delle opinioni non proprio positive sul tuo conto.

“Io sono venuta qui adesso da te soltanto per dirti quanto ti voglio bene” ha esordito l’attrice, sperando di riuscire a chiarire con la Mello, che è stata protagonista di un toccante retroscena di Cristiano Malgioglio. “Non vorrei continuare a discutere con te. Però volevo dirti che tu al momento non sei riuscita a comprendere il motivo per cui io ho reagito in quel modo, ma avevo visto delle cose da te che non mi sarei mai aspettata di vedere e per questo ci sono rimasta male“ ha ammesso.

“Quella che hai visto in puntata, è la reazione di una persona ferita, che ci tiene a te più di qualsiasi altra cosa” ha continuato. “Devi capire che le mie parole non sono nient’altro che una conseguenza a tutte le cose che mi sono state portate in puntata” ha poi concluso. “Io voglio che tu sia felice, desidero soltanto questo. Io capisco tutto” ha aggiunto. “Ma sappi che da quest’altra parte c’è soltanto una persona che tiene a te”.

Adua e Dayane, dopo il gesto dell’attrice, sono riuscite a superare tutte le loro incomprensioni e si sono emozionate quando i fan hanno scelto di dedicare loro un pensiero speciale, invitandole a non gettare all’aria il loro bellissimo rapporto.

Fortunatamente tutto è bene ciò che finisce bene e Dayane e Rosalinda sono tornate ad essere le amiche che erano un tempo, mettendo da parte tutte le incomprensioni e il dolore provato durante il corso di questi giorni, ma quando si sono divise a causa di alcuni episodi che hanno un po’ destabilizzato il loro fedele pubblico che da tempo le segue e le supporta.