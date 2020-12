Malgioglio dopo il GF Vip svela tutta la verità: “Mi ha fatto soffrire”

Cristiano Malgioglio si è raccontato a cuore aperto sulle pagine del settimanale Chi dopo l’esperienza al GF Vip, rivelando cosa l’ha fatto soffrire di più e cosa pensa di alcuni dei vipponi di Alfonso Signorini.

Malgioglio è tornato nella casa più spiata d’Italia per la seconda volta consecutiva, ma questa volta la sua permanenza al Grande Fratello Vip non è andata come previsto, in quanto dopo qualche settimana ha abbandonato il gioco a causa del volere del pubblico che ha preferito far restare in gara altri vipponi piuttosto che lui.

Cristiano, in un primo momento, è rimasto stupito di tale risultato, come anche il pubblico della rete, ma nonostante tutto è contento che questa esperienza sia terminata in questo modo e sulle pagine del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha tirato un po’ le somme di quest’esperienza, rivelando ciò che l’ha fatto più soffrire. Ovviamente l’episodio è legato a Dayane Mello, che ha chiesto scusa ad Andrea Zelletta. I due hanno particolarmente legato, nonostante non avessero previsto in alcun modo di poter diventare così amici.

“Credo che la vita sia davvero imprevedibile. Non avrei mai immaginato di poter legare con lei” ha rivelato il paroliere di Mina. “Quando l’ho vista piangere mi ha fatto soffrire“ ha ammesso. “Lei è una donna libera, in grado di poter trasformare tutte le sue fragilità in punti di forza” ha spiegato. “In realtà, contrariamente a quanto si possa pensare, siamo molto simili e rivederla, seppur separati da un vetro, mi ha davvero emozionato” ha concluso. “Dopo la fine di quest’esperienza, se vorrà, andrò con lei in Brasile a trovare sua madre. Purtroppo il tempo perso non torna mai più indietro” ha aggiunto, per poi levarsi qualche sassolino dalle scarpe con Giulia Salemi.

Grande Fratello Vip: Malgioglio lancia una frecciata a Giulia Salemi

Durante il corso dell’intervista post GF Vip, Malgioglio non poteva non levarsi qualche sassolino dalla scarpa su Giulia Salemi. I due sembravano aver instaurato un buon rapporto, fin quando lei non lo ha nominato e lui ha iniziato a vederla con un occhio diverso. A nulla sono serviti i chiarimenti nella Casa più spiata d’Italia, perché non appena ha raggiunto lo studio con Alfonso Signorini si è duramente scagliato contro di lei e non si è nemmeno risparmiato durante il corso di quest’intervista.

“Io non ho nessuna guerra in corso con Giulia. Lei vuole fare il suo percorso ed io non posso che augurarle tutto il bene di questo mondo” ha esordito Cristiano. “Ma come le ha detto anche suo padre, quanto è venuto per organizzarle una bellissima sorpresa, ha bisogno di crescere non è mica Chiara Ferragni“ ha sganciato la bomba. “Quando ho preso parte alla seconda edizione del programma, sono uscito per le bimbe di Giulia De Lellis, ora invece per le sue” ha concluso, facendo riferimento alle fan dell’influencer, che invece hanno apprezzato i baci passionali in piscina tra lei e Pierpaolo. “Agli odiatore della rete, preferisco sempre coloro che amano”.

Cristiano non si è risparmiato nemmeno nei confronti di Tommaso Zorzi, che ha avuto una feroce discussione con Stefania Orlando, parlando del rapporto che ha creato nel corso di questi mesi con Francesco Oppini.

“Tommaso si è avvicinato molto a Francesco e alle persone sensibili come me e lui può capitare di confondere un’amicizia speciale per amore” ha spiegato. “Mi sono rivisto molto in lui e per questo gli ho scritto una lettera che mi ha promesso che custodirà gelosamente” ha aggiunto, per poi parlare del suo rapporto con il figlio di Alba Parietti. “Non ho avuto modo di vederli insieme, ma ora sono convinto che Oppini sia un ragazzo serio. Non ritengono che la sua sia una strategia” ha concluso.

Partiamo dalle cose importanti: siete tutti invitati! 🎉

Dove? All’imperdibile festa che stiamo organizzando! Sarà una serata ricca di emozioni, sorprese, ospiti e tante risate per aspettare insieme la mezzanotte! 🍾 Siete pronti per il conto alla rovescia? 😏 #GFVIP pic.twitter.com/IpWbcIl9Oc — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 30, 2020

Malgioglio ha messo i puntini sulle I dopo il GF Vip, affermando di non avere nulla contro Giulia Salemi, ma facendo ben presente i suoi difetti. Al tempo stesso però non poteva non spendere belle parole per Tommaso Zorzi e Dayane Mello, con cui ha particolarmente legato durante quest’esperienza nella casa più spiata d’Italia. Anche se il pubblico del piccolo schermo non ha potuto nascondere un po’ di malumore nei confronti di questi due concorrenti, che in un modo o nell’altro sono riusciti a deludere un po’ le loro aspettative a causa dei continui litigi. Riusciranno a farsi perdonare?