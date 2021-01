Scopri come ripartire da te stessa per trovare un amore che sia il più possibile in linea con e tue esigenze. I passi da compiere per riuscirci al meglio.

Con l’arrivo del nuovo anno, la voglia di innamorarsi e di vivere una storia d’amore come quelle dei film è sempre ai massimi livelli. Ciò dipende in parte dalla voglia di cambiare ed in parte dalle aspettative con cui si è soliti caricare l’anno appena iniziato.

La verità è che per poter vivere a pieno un grande amore è importante partire da se stessi. Solo così, infatti, sarà possibile attrarre la persona giusta e riuscire a riconoscerla. Prima di lanciarsi alla ricerca del principe azzurro è quindi consigliabile fare un passo indietro ed imparare a leggersi dentro. In questo modo oltre a vivere meglio ci si assicurerà maggiori possibilità di vivere un vero amore da favola.

Ripartire da te se stessi prima di pensare all’amore

È vero, quando ci si sente un po’ giù o si è in vena di cambiamenti, una delle prime cose che si pensa di cambiare è la propria situazione sentimentale. Per far si che la prossima storia non si riveli da subito un fallimento è però importante imparare ad attrarre le persone giuste. E per riuscirci è indispensabile conoscersi meglio.

Ripartire da se prima di pensare a qualcun altro è quindi uno dei gesti più amorevoli che si possono fare verso se stessi. E, al contempo, è anche un modo per ottenere ciò che più si desidera. Scopriamo quindi quali sono i passi da compiere per riuscirci.

Prendersi del tempo per se. È bene ricordare che la prima persona da amare è quella che si vede ogni mattina allo specchio. Per riuscirci è necessario quindi dedicarsi del tempo. Che si tratti di meditare, di prendersi cura del proprio aspetto o di concedersi lunghe passeggiate ciò che conta è prendersi del tempo per sentirsi bene e per rendersi conto che prima di tutto si deve star bene da soli.

Entrare in contatto con il proprio se interiore. Ognuno di noi nasconde un mondo interiore che vale la pena esplorare. Ancor prima di pensare ad innamorarsi di qualcuno è quindi importante provare questo sentimento ed imparare ad essere se stessi. Per riuscirci è indispensabile entrare in contatto con la parte più profonda. Quel famoso se interiore di cui tutti parlano ma che in pochi conoscono. Per farcela si può meditare, scrivere un diario, andare in terapia e, sopratutto, imparare ad ascoltarsi. Chiedersi cosa si ama, cosa non si sopporta e tutto ciò che viene in mente sarà un buon modo per iniziare questo interessante percorso dentro di se.

Imparare ad amarsi. Per poter amare gli altri è importante saper prima amare se stessi. E questa, per quanto difficile possa apparire, è una delle lezioni più importanti da apprendere nella vita. Ancor prima di guardarsi intorno è quindi importante volersi bene davvero. Solo così sarà possibile costruire un rapporto sano ed in grado di crescere nel modo corretto.

Chiedersi cosa si desidera. Quando si fantastica sulla persona dei propri sogni si finisce spesso con il limitarsi a ciò che si vede in tv o che si legge sui libri. Raramente ci si chiede davvero cosa si desidera. E questo è uno degli errori più grandi che si possa compiere. Capire cosa si vuole, sia dalla vita che da un eventuale partner aiuta a spianarsi la strada evitando di perdere tempo con persone che mai e poi mai potrebbero rientrare nel proprio disegno. Perché la verità che è tutti ne hanno uno e ciò che fa la differenza è riuscire a riconoscerlo.

Non accontentarsi. Una regola fondamentale da mettere sempre in pratica è quella di non accontentarsi. Certo, si deve essere consapevoli di dover essere sempre pronti a scendere a compromessi per andare incontro ad un’altra persona. Questo, però, non significa dover perdere di vista i propri sentimenti e desideri. Sull’amore, ad esempio, non ci si dovrebbe mai accontentare. Meglio attendere e restare da soli per un po’ (specie ora che si è scoperto non essere così male) che accontentarsi di qualcuno che non va bene e che alla lunga provocherebbe una sensazione di solitudine ancora più grande.

I passi per ripartire da se prima di pensare all’amore non sono tanti e possono aiutare a concretizzare il proprio sogno d’amore molto prima di quanto si pensi. Ciò che conta è aver voglia di farlo e mettercela tutta per rispettare i propri tempi e agire sempre in modo da fare il proprio bene. L’unica cosa in grado di portare davvero alla felicità.