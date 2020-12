L’esperta di makeup Francesca Pagano, ci regala uno smokey eye per la notte di Capodanno, da sfoggiare anche se si festeggia in casa l’arrivo del 2021!

Anche se questo sarà un Capodanno particolare, che ci vedrà chiusi in casa tra gli affetti più stretti, brindare alla fine di questo difficile anno e all’arrivo del nuovo, sarà importante e soprattutto dovrà essere fatto come sempre con femminilità e prendendoci cura di noi stesse il tutto ovviamente a prova di ‘selfie’ e video chiamate!

La makeup artist Francesca Pagano, ci spiega passo dopo passo come realizzare un meraviglioso e colorato smokey eye che potrà essere opaco o scintillante, per uno sguardo magnetico pronto a guardare al futuro con tutto l’ottimismo possibile.

Lo smokey eye di Capodanno: come realizzarlo passo dopo passo

Lo smokey eye è senza dubbio il makeup più ambito, quello che ogni donna vorrebbe riuscire a realizzare in modo semplice e veloce, e in un articolo vi abbiamo spiegato tutti gli step fondamentali. Per la notte di Capodanno, vi proponiamo una versione di smoky eye decisamente unica, colorata e scintillante che regalerà non solo femminilità ma quel tocco di luce al volto perfetto per vivere questa notte magica.

In questo makeup, il consiglio dell’esperta Francesca Pagano, è quello di realizzare prima il trucco occhi e poi la base, questo perché un trucco come lo smokey comporta l’utilizzo di ombretti molto pigmentati che inevitabilmente sporcherebbero il resto del viso. Una bordatura dell’occhio con un eyeliner in gel sarà il primo step per poi passare alla realizzazione della struttura del trucco sfumando gli ombretti nelle varie tonalità e con i pennelli appropriati.

La base trucco invece, sarà leggera ma coprente con un fondo liquido applicato con un pennello piatto, un correttore da sfumare sotto l’occhio e sullo zigomo, per creare un bellissimo punto luce.

Un tocco di cipria trasparente fisserà la base e con delle terre compatte dal sottotono freddo si potrà eseguire un leggero contouring che scolpisca i lineamenti. Il blush donerà un colorito sano e un aspetto fresco e l’illuminante sugli zigomi, al centro del naso, sotto l’arcata sopraccigliare e sull’arco di cupido, creerà ‘l’allure’ perfetta.

Il makeup potrebbe essere completo, dopo aver applicato il mascara e dei ciuffetti di ciglia finte, ma per chi non vuole assolutamente rinunciare ai glitter di capodanno, li potrà applicare al centro della palpebra mobile tamponandoli delicatamente. Sulle labbra un velo di gloss o di rossetto nude.