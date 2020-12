Impariamo a realizzare un meraviglioso smokey eye in due versioni, opaco e luminoso con l’esperta di makeup Francesca Pagano.

Lo smokey eye è da sempre il makeup per eccellenza, quello che molte donne considerano inarrivabile ma che con gli strumenti, la tecnica e le sfumature giuste può diventare un makeup alla portata di tutte, ovviamente nella sua versione base, spiegata in modo eccezionale dalla makeup artist Francesca Pagano.

Non vi resta che mettervi comode e scoprire passo dopo passo tutti i segreti per realizzare un perfetto smokey eye che potrete sfoggiare di giorno e anche per un’occasione speciale, con l’aggiunta di un ombretto luminoso.

Come realizzare un perfetto smokey eye: consigli e prodotti

Lo smokey eye in una versione molto raffinata, perfetta per il giorno e anche per un’occasione speciale se arricchito di luce. La makeup artist Francesca Pagano ci accompagna nella realizzazione di un soft smokey eye ricco di sfumature, colori nude, ma anche di linee decise che rendono intenso lo sguardo, un makeup anche semplice da realizzare.

Imparare come realizzare questa tecnica di makeup è fondamentale per riproporlo anche nelle tonalità più strong come il nero. Lo smokey se ben equilibrato con un trucco labbra nude o anche con un semplice gloss è un makeup che valorizza ogni tipologia di donna.

Cosa serve per realizzare il soft smokey eye

Per realizzare questo soft smokey eye, avrete bisogno senza dubbio di pennelli per il trucco occhi, una matita nera, una palette di ombretti nude opachi, un ombretto marrone scuro, un ombretto luminoso,un ombretto glitterato o dei glitter pressati ed un mascara.

Seguire il video tutorial sarà semplice e seguendo tutti i consigli dell’esperta potrete in pochi minuti realizzare questo bellissimo trucco occhi. Scopri come realizzare un perfetto contouring makeup

Makeup facile: soft smokey eye, il video tutorial

Il video tutorial vi guiderà nella realizzazione del soft smokey eye, potrete scoprire questa tecnica di makeup ed imparare a sfumare alla perfezione diverse tonalità di ombretti, ad enfatizzare l’angolo esterno dell’occhio e a creare un punto luce.

Un trucco che si fonde perfettamente con l’incarnato e che metterà in risalto in modo meraviglioso sia gli occhi chiari che quelli scuri. Il mascara, prodotto indispensabile per completare il trucco occhi, perfette anche le ciglia finte per un’occasione speciale. Scopri come realizzare una bordatura dell’occhio con infracigliare.

“Se siete tristi, se avete un problema d’amore, truccatevi, mettetevi il rossetto rosso e attaccate”

(Coco Chanel)