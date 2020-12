Sonia Lorenzini rompe il silenzio dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip e sui social spiega perchè Maria De Filippi non l’ha salutata.

Sonia Lorenzini è tornata ufficialmente sui social dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip 2020. L’avventura nella casa più spiata d’Italia per l’ex tronista di Uomini e Donne è durata poco, ma nel primo post pubblicato su Instagram, la Lorenzini si dice felice del percorso fatto.

Sommersa dalle tante domande dei followes, Sonia ha deciso anche di rispondere a chi le ha fatto notare di non essere stata salutata da Maria De Filippi durante l’ospitata della conduttrice al Grande Fratello Vip 2020.

Sonia Lorenzini dopo il Grande Fratello Vip 2020: tutta la verità sul rapporto con Maria De Filippi

Maria De Filippi è stata ospite dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2020 per fare una sorpresa a Tommaso Zorzi, suo grande fan. La conduttrice, tuttavia, ha colto l’occasione anche per salutare altri concorrenti come Samantha De Grenet, Stefania Orlando e Andrea Zelletta. Il popolo del web ha notato, tuttavia, il mancato saluto di Maria De Filippi a Sonia Lorenzini che, tornata sui social, ne ha spiegato il motivo.

“Quando la gente vuole vedere il marcio. Maria (De Filippi ndr) è una donna di un’estrema intelligena. Non fa i giochetti del saluto. Semplicemente ad ogni inquadratura salutava chi vedeva e non sono stata inquadrata, ma i film che si fanno le persone restano delle grandi verità”, ha scritto Sonia rispondente ad un follower.

Sonia, poi, ha fatto un bilancio della breve, ma intensa esperienza fatta nella casa del Grande Fratello vip 2020.

“Si dice breve ma intenso! Non per forza in negativo, mi sono emozionata, arrabbiata, ho pianto, riso, discusso… ho conosciuto delle persone fantastiche ( quasi tutte ) ho dato il meglio e il peggio di me, ma semplicemente me stessa…. Grazie a tutti quelli che ci sono stati e grazie Grande Fratello. Grazie Alfonso Signorini. Niente di tutto questo si può dimenticare…❤️ Ora ripartiamo insieme????”, ha scritto Sonia che nella casa aveva legato soprattutto con Dayane Mello che si è allontata da Adua Del Vesco a causa della nomination di quest’ultima proprio nei confronti di Sonia.