Dayane Mello tradisce Adua Del Vesco con Sonia Lorenzini? La brasiliana si schiera con l’ex tronista e il web non perdona.

Amicizia finita tra Dayane Mello e Adua Del Vesco? L’ingresso nella casa di Sonia Lorenzini ha creato nuove dinamiche che creato di far emergere la vera natura di determinati rapporti. Dayane non ha gradito la nomination di Adua a Sonia schierandosi apertamente dalla parte della Lorenzini.

Adua si è immediatamente resa conto del distacco della modella brasiliana trascorrendo il tempo con Giulia Salemi a cui si è legata tanto, Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta e Stefania Orlando. La reazione di Adua non è piaciuta a Dayane che, con Sonia Lorenzini si è scagliata contro l’attrice siciliana.

Dayane Mello non risparmia frecciatine all’indirizzo di Adua Del Vesco a cui, nelle ultime ore, pare preferire Sonia Lorenzini. Mentre Adua si divertiva nella stanza arancione con Tommaso Zorzi, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, alle sue spalle, coricate nei rispettivi letti, Sonia Lorenzini e Dayane Mello hanno criticato l’atteggiamento di Adua.

Le parole dell’ex tronista e della modella brasiliana hanno scatenato la dura reazione del web. Gli utenti si sono schierati in massa dalla parte di Adua sostenendo la sua voglia di reagire e di non lasciarsi abbattere.

Lìimmagine che vedete qui sopra sta facendo il giro del web. Accanto a Tommaso, Giulia e Pierpaolo, Adua appare serena e rilassata mentre Dayane e Sonia continuerebbero a criticare il suo atteggiamento come sottolineano altri utenti secondo i quali Dayane non si starebbe comportanto da amica preferendo Sonia alla Del Vesco.

Ma come fa Dayane a “tradire” Rosalinda per Sonia che conosce da 1 settimana? COME? #gfvip

Per Dayane quindi va bene dire che Rosalinda è morbosa ed ha bisogno di stare con tutti, va bene snobbarla totalmente per stare con una Sonia qualsiasi, va bene colpevolizzarla per una nomination non approvata da lei, ma poi non va bene se Rosalinda sta con gli altri?!#gfvip pic.twitter.com/Wb7E36JAKB

