By

Sonia Lorenzini “snobbata” da Maria De Filippi al Grande Fratello Vip 2020? Il web svela tutta la verità sul mancato saluto.

Maria De Filippi non avrebbe salutato Sonia Lorenzini durante la sua ospitata al Grande Fratello Vip 2020. La conduttrice che si è collegata con Alfonso Signorini dallo studio della scuola di Amici, si è intrattenuta in una piacevole conversazione con Andrea Zelletta non rivolgendo la parola alla Lorenzini.

Sia Sonia che Zelletta sono stati due tronisti di Uomini e Donne e il pubblico si aspettava di vedere uno scambio di battute tra la De Filippi e la Lorenzini che ha poi dovuto lasciare la casa avendo perso la sfida al televoto con Samantha De Grenet, Giacomo Urtis e Maria Teresa Ruta, ma quale sarebbe il motivo per il quale la De Filippi non avrebbe salutato la Lorenzini? A svelare tutto è l’infrmatissimo popolo del web.

Maria De Filippi e Sonia Lorenzini: il motivo del mancato saluto al Grande Fratello Vip

Qual è, dunque, il motivo che avrebbe spinto Maria De Filippi a non salutare Sonia Lorenzini? Dopo la sorpresa fatta a Tommasi Zorzi, Maria De Filippi ha anche salutato gli altri concorrenti chiacchierando particolarmente con Andrea Zelletta a cui ha ricordato come abbia desiderato Natalia Paragoni sin dal primo incontro esaltando, poi, il carattere forte dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Secondo il popolo del web, il mancato saluto tra la conduttrice e l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe da ricercare in alcuni vecchi atteggiamenti nei confronti della redazione del programma di canale 5.

“Sonia Lorenzini post tronista aveva polemizzato contro la redazione di Uomini e donne per non aver fatto il viaggio post-scelta. Maria De Filippi non dimentica”, scrive un utente su Twitter.



Sonia Lorenzini post tronista aveva polemizzato contro la redazione di #uominedonne per non aver fatto il viaggio post-scelta. Maria De Filippi non dimentica. #gfvip — Mai Dire Reality (@maidirereality) December 28, 2020

“Ciao, ciao Sonia. Maria De Filippi non dimentica. Mai”, si legge ancora su Twitter.



Ciao, ciao Sonia. Maria De Filippi non dimentica. Mai. #gfvip pic.twitter.com/mCbyHvuSPB — Mai Dire Reality (@maidirereality) December 28, 2020

La presenza della De Filippi ha comunque conquistato il popolo del web che ha applaudito le parole che ha rivolto a Tommaso Zorzi.